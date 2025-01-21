院舍人手｜社署委員會倡設「護理保健師」職級　護理員課程增培訓

為挽留人才並吸引新人入行，社會福利署前年7月成立「院舍康健服務人手檢討督導委員會」，全面檢視院舍員工的技能及資歷要求的工作，並撰寫顧問研究報告。報告今日（21日）出爐，委員會提出4項建議，包括建議增設「護理保健師」專業職級，在護理員證書課程加入更多職業相關知識的培訓等。社署同意顧問研究報告的主要結果和建議，稍後會向立法會匯報，並落實報告的建議。



社會福利署「院舍康健服務人手檢討督導委員會」全面檢視院舍員工的技能及資歷要求的工作，並撰寫顧問研究報告。（資料圖片／黃浩謙攝）

院舍康健服務人手檢討督導委員會就全面檢視院舍員工的技能及資歷要求的工作提供意見和指導，從而為院舍員工建構專業標準和晉升階梯，挽留人才並吸引新血入行。檢討工作於去年年底完成，顧問已將經委員會審議的研究報告提交社署，並獲社署接納。

顧問研究報告提出4項主要建議，指隨着社會高齡化，院舍業界對專業的護理服務需求越趨殷切，社福界需培育專屬的專業護理人才以持續支持業界穩健發展。

報告建議社署增設「護理保健師」專業職級。（資料圖片／黃浩謙攝）

新「護理保健師」由社署發牌及評核 有3年經驗保健員先受訓

報告建議社署增設「護理保健師」專業職級，涵蓋護理與保健兩方面的職務，著重實務操作，在安老院、殘疾人士院舍及其他單位專責提供護理程序。在設立該職位初期，建議首先邀請擔任現職註冊保健員最少三年的人士接受培訓，以取得專業文憑。該文憑屬資歷架構級別四，總學習時數為760小時，入讀學歷與登記護士（普通科）訓練課程的要求一致。

報告同時建議社署修訂《安老院規例》和《殘疾人士院舍規例》，將新職級引入相關規例，院舍可聘用登記護士或「護理保健師」以符合有關法定人手要求。發牌方面，報告建議參考現行保健員的規管機制，由社署負責其註冊、評核及投訴等事宜，註冊或註冊續期的有效期限不超過五年。

委員會認為可吸引入職及挽留人才

委會員認為，該職級可吸引有志在社會福利界發展的人士加入，而且可為保健員提供晉升及發展前景，有助挽留人才；同時可讓院舍更靈活運用人力資源，減少與醫護界競爭人才，有助紓緩院舍人手緊張的情況。

報告建議社署調整「護理員進階訓練證書課程」的培訓內容，減少證書課程的語文科學習時數，相應增加職業相關知識的培訓。（資料圖片／黃浩謙攝）

建議調整護理員培訓課程內容 增加實務操作知識

報告又建議社署調整「護理員進階訓練證書課程」的培訓內容，減少證書課程的語文科學習時數，相應增加職業相關知識的培訓，令擔任保健工作的護理員掌握更多實務操作經驗和能力。

另外，報告又建議院舍營辦人採取增加職業發展及晉升機會、應用資訊科技及樂齡科技和鼓勵院舍員工接受培訓等措施，吸引和挽留員工。

社會福利署表示，稍後會向立法會福利事務委員會匯報，並逐步落實顧問報告的建議。 （資料圖片）

社署同意報告內容 稍後向立法會匯報並落實建議

社署發言人表示，署方同意顧問研究報告的主要結果和建議，稍後會向立法會福利事務委員會匯報，並逐步落實顧問報告的建議，為社會福利界培育專屬的護理專業人才。