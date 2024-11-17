社署檢視殘疾院舍閉路電視新安排　孫玉菡：更嚴謹、風險位做更足

社署今年10月修訂殘疾人士院舍實務守則，要求院舍新增監控、及翻看院舍閉路電視監察系統的政策及機制，院舍亦要向社署提交報告交代最新安排。勞工及福利局局長孫玉菡今早（17日）在電台節目指，新安排標準難一概而論，但社署會檢視不同院舍的安排，若然發現有太寬鬆之處，會要求院舍調整。他又說，對院舍使用閉路電視安排要求的細節「唔講得咁細」，但一定比以往嚴謹，期望可以針對風險位，做得更加足。



勞工及福利局局長孫玉菡今早（17日）在電視節目指，新安排標準難一概而論，但社署會檢視不同院舍的安排，若然發現有太寬鬆之處，會要求院舍調整。（資料圖片／何夏怡攝）

勞工及福利局局長孫玉菡今早在電視節目指，社署今年10月修訂殘疾人士院舍實務守則，院舍須就此向社署提交報告，交代使用閉路電視的新安排。他續指，新安排包括要寫明何時會實時看閉路電視、何時會抽樣看閉路電視片段、由誰人負責看、如何看片段等。

他說，殘疾院舍的院友有很多類型，新安排標準難一概而論，社署則會檢視不同院舍的安排，若然發現有太寬鬆之處，會要求院舍調整。他又說，對院舍使用閉路電視安排要求的細節「唔講得咁細」，但一定比以往嚴謹，期望可以針對風險位，做得更加足。

社署今年10月修訂殘疾人士院舍實務守則。（社署）

匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

問到會否提高對院舍的罰則，他回應指，大部份殘疾人士院舍由非牟利機構營運，肯定這些機構想為有困難人士提供服務，「關鍵係要有一個清晰要求。」他續指，以往巡查也會發現不同程度違規，嚴重者發警告，是一貫監管會用的手段，而社署與院舍簽署的服務協議也有時限，可以按時檢視。

就兩元乘車優惠，孫玉菡指檢討大方向清晰，既想維持政策原意，在財政上亦要可持續，年齡會維持在60歲不變，但目前當局正審視樂悠咭實名制推行後的數據，尚要參考多一段時間的數據，被問到是否難於今年年底公布檢討結果，他僅回應指，當政府有初步想法，會適時公布。