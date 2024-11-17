社署檢視殘疾院舍閉路電視新安排 孫玉菡：更嚴謹、風險位做更足
撰文：江麗盈
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社署今年10月修訂殘疾人士院舍實務守則，要求院舍新增監控、及翻看院舍閉路電視監察系統的政策及機制，院舍亦要向社署提交報告交代最新安排。勞工及福利局局長孫玉菡今早（17日）在電台節目指，新安排標準難一概而論，但社署會檢視不同院舍的安排，若然發現有太寬鬆之處，會要求院舍調整。他又說，對院舍使用閉路電視安排要求的細節「唔講得咁細」，但一定比以往嚴謹，期望可以針對風險位，做得更加足。
勞工及福利局局長孫玉菡今早在電視節目指，社署今年10月修訂殘疾人士院舍實務守則，院舍須就此向社署提交報告，交代使用閉路電視的新安排。他續指，新安排包括要寫明何時會實時看閉路電視、何時會抽樣看閉路電視片段、由誰人負責看、如何看片段等。
他說，殘疾院舍的院友有很多類型，新安排標準難一概而論，社署則會檢視不同院舍的安排，若然發現有太寬鬆之處，會要求院舍調整。他又說，對院舍使用閉路電視安排要求的細節「唔講得咁細」，但一定比以往嚴謹，期望可以針對風險位，做得更加足。
問到會否提高對院舍的罰則，他回應指，大部份殘疾人士院舍由非牟利機構營運，肯定這些機構想為有困難人士提供服務，「關鍵係要有一個清晰要求。」他續指，以往巡查也會發現不同程度違規，嚴重者發警告，是一貫監管會用的手段，而社署與院舍簽署的服務協議也有時限，可以按時檢視。
就兩元乘車優惠，孫玉菡指檢討大方向清晰，既想維持政策原意，在財政上亦要可持續，年齡會維持在60歲不變，但目前當局正審視樂悠咭實名制推行後的數據，尚要參考多一段時間的數據，被問到是否難於今年年底公布檢討結果，他僅回應指，當政府有初步想法，會適時公布。
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