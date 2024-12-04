院舍外勞被迫回水、加班　見證工友舉報被針對　外勞：無人敢講

安老院舍缺護理員，目前行內很多空缺均由外勞填補，同類照顧長者的工作，香港開出的人工較高，令不少外勞願意離鄉別井、來港工作。敏敏及琪琪（化名）都是為此而來的外勞護理員，但她們經歷過要將部份人工「回水」給僱主、見過工友因向勞工處舉報被針對、每日超時工作，即使勞工處來巡查，也無外勞敢將真實情況講出口，如果可以重新選擇一次，她們未必會再來港工作。



有關注院舍外勞權益的社工指，院舍外勞被剝削的情況嚴重，「回水」已如行規，超時工作、扣假期這些情況亦常有，認為現有措施未足以保障院舍的外勞護理員，建議政府考慮設立平台，為外勞及想聘用外勞的僱主做配對，既讓外勞有一個正規途徑找工作，亦可以藉著這個平台找轉工的機會，令他們遇到剝削不需要只能啞忍。



敏敏（左）及琪琪（右）是外勞護理員，分別經歷過要將部份人工「回水」給僱主、見過工友因向勞工處舉報被針對、每日超時工作等。（梁鵬威攝）

平均一人照顧10多名院友 食午飯僅半小時

敏敏（化名）今年50多歲，五年多前從廣東來香港做護理員，她工作的私營安老院不算大，院友約50人，但連同她在內，落手照顧的前線人員僅四人，平均每人要照顧10多名院友。

每日早上7時開始工作，先幫院友洗澡，再清潔、洗衣服，接着要餵院友食粥、食飯；中午12時至下午2時，雖然是合約上列明的午飯時間，但她說，真正能坐下來食飯，不到半小時，期間若有院友按鈴，想換尿片、想洗澡或有其他需要，她也要動身去處理。

來港前向介紹人付1.5萬元勞務費：難捱都要做

院舍的照顧工作繁重，每日「做到無停手」，敏敏最初也不習慣，但來港前向介紹人已支付約1.5萬元勞務費，再不習慣還是要做，「難捱都無辦法，交咗咁高勞務費，只能慢慢捱。」

敏敏每月出糧後，都要「回水」給僱主，合約上寫的月薪約1.3萬元，實際「落袋」僅約9000元。（梁鵬威攝）

首年每月「回水」給僱主 月薪1.3萬、實得9000元

要捱的事，還有其他。首年來港工作，敏敏每月出糧後，都要「回水」給僱主，合約上寫的月薪約1.3萬元，實際「落袋」僅約9,000元，其餘要從銀行取出交還僱主，當中有約1,300元為佔用居所費用、約2,700元屬「回水」。

不過，敏敏都說，在內地做同樣的工作，月薪只有約4,000人民幣，所以來到香港院舍簽約，知悉要「回水」，剩下約9,000元的月薪仍然有吸引力。

第二年不需再「回水」 每日工時增2小時抵銷

到在港工作的第二年，敏敏不需要「回水」給僱主，但每日要超時工作兩小時，涉及的額外薪金，與原本要「回水」的款項抵銷，這種情況持續至今。

敏敏（左）及琪琪（右）是外勞護理員，分別經歷過要將部份人工「回水」給僱主、見過工友因向勞工處舉報被針對、每日超時工作等。（梁鵬威攝）

明知是剝削 無人夠膽講 見過工友舉報後被針對再炒魷

敏敏說，每年都有上勞工處安排的講座，知道僱主不可以這樣做，即使勞工處督察到院舍巡查，她跟其他同為外勞的同事都不敢作聲，「驚無嘢做，無人夠膽去（舉報）。每一個人（外勞）都唔夠膽講。」

明知僱主做法有問題、是剝削，為何不敢講？

在另一私營院舍工作的外勞護理員琪琪（化名）則提到，見過有外勞同事到勞工處舉報，事後院長似乎知道是該同事去舉報，開始挑剔其工作，還聯院舍內其他本地員工對他惡言相向，那位同事最終遭發兩封警告信後解僱。

問當時那些同事說過甚麼說話，琪琪不願意講明，只是形容說話難聽，是言語傷害。

琪琪見過有外勞同事到勞工處舉報，事後院長開始挑剔該同事的工作，還聯院舍內其他本地員工對他惡言相向，那位同事最終遭發兩封警告信後解僱。（梁鵬威攝）

經朋友轉交勞務費 不認識中介人與勞務公司

琪琪於疫情期間來港做外勞護理員，最初從朋友在社交平台的帖文，得悉香港院舍有空缺，人工還聲稱達3萬多港元，當時內地求職不易，她向朋友查詢，經對方向中介人繳付1.2萬人民幣的勞務費，接受一日培訓後，便來港工作。

不過，人工並非3萬多，只有約1.4萬元。薪酬水平有落差，工作環境也帶來衝擊，琪琪工作的院舍有逾百名院友，分成兩區，每區只有四個職員照顧，平均也是一人要照顧10多名院友，每日也總要超時工作。

「成日俾人鬧」 來港首星期已想辭職

「啱啱入去打工覺得有啲驚嚇，老人院入去嗰陣味同出面正常空氣唔同，有好多瞓喺床嘅阿公、阿婆，咩樣都有，覺得有啲驚驚地，因為唔熟。」

琪琪抵港後再上過三日培訓，學扶抱、學餵餐，但不熟手，做得慢，最初在院舍工作，經常被人鬧，「成日俾人鬧，有幾個鬧到喊。」她說，來港首星期已想辭職，但因為不認識中介人、不清楚哪間勞務公司幫她辦手續，加上當時香港仍然封關，只好硬着頭皮留在香港院舍繼續工作，至今三年，她也早已習慣這份工作。

勞務費「海鮮價」 外勞不忿惟無法解決

勞務公司及勞務費的問題，琪琪跟同院舍的外勞工友也討論過，「（勞務費）有人多啲、有人少啲、有人唔使畀。」在工友中，有些人的勞務費高達4萬人民幣，「（外勞們）心入面唔忿氣，但係又搵唔到其他途徑解決到呢件事。」

明愛荔枝角職工中心社工陳樂彤表示，院舍外勞被剝削的情況嚴重。（梁鵬威攝）

社工指院舍外勞被剝削情況嚴重 「回水」如行規

明愛荔枝角職工中心社工陳樂彤表示，院舍外勞被剝削的情況嚴重，早在當局推出多個行業計劃之前，院舍早已有外勞護理員，「回水」如同長期行規。她舉例，接觸過的深水埗區院舍中，有約莫一半的外勞也要「回水」給僱主，超時工作、扣假期這些情況亦也常有。

外勞剝削持續，影響的亦不止外勞，陳樂彤認為，以「回水」為例，僱主能藉此以較低的成本聘請外勞護理員，實質也會影響本地人的薪酬，「其實更加唔會請本地人。」長遠而言，也影響行業整體發展。

她也指出，外勞無法直接求職，要經國家規定的勞務公司，才能夠來港工作，但外勞往往是靠中介人找工作，除了勞務費「海鮮價」這個問題，很多外勞也不知道哪間勞務公司為他辦理來港工作手續，「其實（勞務費）都唔知畀咗邊個，唔會有收據，好無保障。」

陳樂彤認為，現有的措施並不足以保障外勞不受剝削。（梁鵬威攝）

現有措施未足以保障外勞 冀設平台讓外勞有「轉工自由」

陳樂彤認為，現有的措施並不足以保障外勞，例如勞工處的巡查，有些外勞也曾經反映因有主管在場，不敢如實回答講出在院舍實際工作的情況，「（外勞）最驚舉報後會被解僱、無咗工作，甚或入咗黑名單，唔可以再嚟香港工作。」

她形容問題是環環相扣，由於外勞在港無「轉工自由」，以致他們在院舍遇到剝削也只能啞忍，希望政府考慮設立平台，為外勞及想聘用外勞的僱主做配對，既讓外勞有一個正規途徑找工作，亦可以藉著這個平台找轉工的機會，令他們遇到剝削不需要只能啞忍。

她也建議當局，在進行外勞簡介會時，可以教外勞如何保存勞工權益被剝削的證據、保障自身，即使外勞在被剝削當下不敢舉報，日後也有機會再作舉報。

勞工處今年首九個月收41宗外勞護理員投訴 1宗轉交執法部門跟進

勞工處回覆指，在2024年1月至9月，勞工督察巡查1,743次；處方在同期接獲41宗涉及外勞護理員勞工權益的投訴，投訴涉及短付工資、工資回扣、非法調配輸入勞工、銀行卡被扣起等情況。勞工處稱，正跟進調查一宗僱主涉嫌違反《僱員補償條例》規定的個案。勞工處已將各類投訴個案轉介相關執法部門跟進。

處方也表示，巡查時會獨立會見外勞，調查過程中，除非獲投訴人同意，否則處方不會向僱主披露其身份。《僱傭條例》亦規定，如僱主因僱員在勞工法例有關的程序中提供證據或資料而解僱僱員，可被檢控。

社署首10個月轉介6間疑違反規定私院至勞工處跟進

社署回覆表示，今年1月至10月期間巡查院舍逾7,100次，同期共轉介6間懷疑違反僱用輸入護理員相關規定的私營安老院至勞工處跟進。

署方指，如院舍的違規行為觸犯勞工法例或入境條例，勞工處或入境事務處會按情況提出檢控；社署則會按違規事項的嚴重性，對參與院舍輸入護理員特別計劃的違規院舍施加行政制裁，包括拒絕院舍提交的輸入護理員配額申請、撤銷院舍已獲批的輸入護理員配額，以及在指定期間院舍不得參與計劃等。

安老院舍缺護理員，目前行內很多空缺均由外勞填補。(資料圖片)

關於院舍外勞

院舍外勞護理員以往經補充勞工計劃輸入，在新冠疫情期期間，政府一度推出有限度放寬，有別於過往只有私院可申請，津助院舍當時也可提交申請。

至去年，政府推出院舍輸入護理員特別計劃，以7,000名護理員為上限，接受安老院、殘疾人士院舍及護養院提交輸入護理員配額的申請。

勞工及福利局局長孫玉菡在今年6月於社交平台撰文提到，院舍輸入護理員特別計劃，由今年第三季起額外提供8,000個新配額，並在三年內分批分配予院舍：第一年3,000個、第二年3,000個，以及第三年2,000個，意味整個院舍輸入護理員特別計劃限額將上調至1.5萬個。

