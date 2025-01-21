機場去年客運量5310萬人次　按年升逾三成　飛機起降量共36萬架次

本港航運業正逐步復蘇，機管局今日（21日）公布，去年機場客運量達5,310萬人次、飛機起降量達36.3萬架次，按年升約34.3%及31.6%。

機場三跑道系統於去年11月28日啟用，其後12月份的飛機起降達33,550架次，較前年同期增加12.5%，個別單日起降量甚至超越疫前水平；而客運量亦增至510萬人次，較去年同期升18.3%。



機管局11月28日下午安排香港航空、國泰航空及大灣區航空航機同時在三條跑道進行升降。圖為國泰及香港航空同時起飛情況。（梁鵬威攝）

三跑道系統啟用後 12月個別單日起降量超過疫前水平

機管局今日公布，香港國際機場去年的航空交通量蓬勃增長，機場客運量達5,310萬人次、飛機起降量達363,305架次，按年升約34.3%及31.6%，全年總貨運量490萬公噸，按年增長14.0%。

機管局又指，隨着機場進入三跑道系統新時代，12月份的飛機起降達33,550架次，較前年同期增加12.5%，接近疫前水平，個別單日起降量甚至超越疫前水平。

此外，12月份客運量亦增至510萬人次，較去年同期增加18.3%，所有類別均錄得升幅，其中以往來東南亞、中國內地及日本的增長最為顯著。

出口貨運量全年增20.2% 歐洲、北美及中東增長最明顯

貨運量方面，去年12月共有44.6萬公噸，較前年同期增長6.6%，其中出口貨運量錄得6.8%增幅，往來歐洲、中東及澳大拉西亞等主貿易地區更出現最大增幅。

若以全年計算，出口貨運量增加20.2%，帶動全年貨運量增長，當中以往來歐洲、北美及中東等主要貿易地區錄得最明顯增長。

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機管局張李佳蕙︰2024年是成果豐碩一年

機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，2024年是成果豐碩的一年，三跑道系統按時在11月啟用，並按預算完工；機場亦自2010年以來，第13次獲選為全球最繁忙貨運機場。局方已準備農曆新年假期迎接另一個旅遊高峰，多間航空公司加開航班，以應付龐大需求。

機管局又指，2025年1月已有多間航空公司，提供往來香港國際機場的新航點及航線，如香港快運推出飛往日本仙台的新航線 ；香港航空重啟前往加拿大溫哥華及澳洲黃金海岸的直航航班；新客運航空公司Air Premia開始營運往來香港與韓國首爾的航班。

機管局新一年獲頒三個獎項 包括年度國際機場

機管局表示，香港國際機場獲頒多個獎項，在英國特許公路及運輸學會（香港分會）40周年酒會上，獲頒「香港傑出基礎設施項目獎」，以表揚三跑道系統項目的成就。

此外，香港國際機場於中國民用航空局官方機上雜誌《中國民航》舉辦的「天選．2024年度航旅榜單」中，獲頒「年度國際機場」及「年度創新機場」殊榮。