國際海關節｜關長陳子達：續向世界說好香港故事　貢獻中國現代化

香港海關周二（21日）在香港會議展覽中心舉行2025年「國際海關節」慶祝酒會，海關關長陳子達在致辭中提到，香港海關的職責範圍十分廣泛，既包括簡化清關過程、便利商貿，亦包括維護社會安全。

陳子達指，香港海關擔任世界海關組織亞太區副主席一職在國家和香港發展具重大意義，突顯香港在國際海關事務中積極和領先角色。他表示香港海關將繼續向世界說好香港故事，致力為國家的全面發展和中國式現代化進程作出積極貢獻。



外交部駐香港特派員公署副特派員潘雲東（左八）及海關關長陳子達（中）主持2025年「國際海關節」慶祝典禮。（政府新聞處圖片)

超過300名嘉賓出席是次慶祝酒會，包括香港政府官員、行政會議成員和立法會議員、中央人民政府駐港機構及內地和澳門海關代表、多國駐港使節、外國海關專員，以及私人機構代表等。酒會由外交部駐香港特派員公署副特派員潘雲東及海關關長陳子達主禮。

香港海關表示，今年世界海關組織將「國際海關節」的主題定為「創新提效利商貿，守關衞國建繁榮」，強調海關在簡化清關程序、保障社會安全和促進經濟發展方面擔當的多重和重要角色。

香港海關在香港會議展覽中心舉行2025年「國際海關節」慶祝酒會。行政長官李家超在慶祝酒會上透過錄影發表賀辭。（政府新聞處圖片)

行政長官李家超透過錄影發表賀辭，他讚揚香港海關在推動香港成為國際都會和貿易樞紐所作出的不懈努力。他強調在「一國兩制」的原則下，香港同時集中國優勢和國際優勢於一身，他有信心香港海關將繼續推動國際合作，充分發揮香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色。

香港海關在香港會議展覽中心舉行2025年「國際海關節」慶祝酒會。海關關長陳子達在慶祝酒會上致辭。（政府新聞處圖片)

香港海關在1987年加入世界海關組織，「國際海關節」自此成為香港海關的年度盛事。在慶祝典禮上，潘雲東頒發世界海關組織嘉許狀予香港海關人員和合作夥伴，表揚他們在與國際海關節主題相關的不同海關事務上所作出的傑出貢獻。