從大灣區航空取消航班解遊日市場　業界：不同縣搶客或已供過於求

大灣區航空宣布今年2月及3月取消128班航班，涉及日泰韓航線約5,500名乘客。縱橫遊常務董事袁振寧今日（22日）指，正安排旗下受影響旅行團改期或全數退款。袁振寧分析指，日本不同縣份在疫後復常後互相競爭，提供優惠、補助金等予航空公司開辦航線，或因此致供過於求。袁亦指，航空公司訂購新飛機至少要三、五年前訂購，航班規劃則一般要半年至一年前訂好，但經濟不好下影響需求，致未能達到期望形成落差。



大灣區航空因新飛機付運延誤、原有客機須做定期檢查，要在今年2及3月取消128班航班，涉及日泰韓航線約5,500名乘客。（大灣區航空圖片）

縱橫遊常務董事袁振寧今早在電台節目表示，因大部份受影響航班在3月，已通知受影響客戶改期或取消，其中仙台團涉100人，但因航班是由每周4班減1班，故影響較少。他指相信影響較大是自由行客人，因許多額外增訂的服務或未必能退款，加上非天氣或不可抗力因素，旅遊保險未必包。

他表示，雖然根據旅遊指令，可以扣除客人部份收費，但一般為保住商譽都會全數退款，故旅行社一定有損失，「航須周不時相會取消，只係今次比較多。」他稱會安排轉換其他航空公司，亦可飛其他航點，例如以前未有仙台航線就從東京入，米子德島則改大阪入等。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，正安排旗下受影響旅行團改期或全數退款。（資料圖片）

袁振寧：航班規劃要半年至一年前訂好 經濟不景下需求有落差

袁認為今次事件與航空公司過度開發有關，指通關後報復式旅遊，日本不同縣份都互有競爭，爭相提供優惠或補助金讓航空公司辦航線，或造成供過於求情況。他指新飛機一般三、五年前訂，航班規劃也要半年至一年前做，但經濟不好下影響需求，或未能達到預期造成落差。

至於灣航正申請取消韓國首爾航線，他指首爾航線在通關後已有大量供應，已有些過度供應，但相信因韓國政局問題，銷禁令事件後已對旅遊造成影響，相關查詢也已減半。他指現時飛首爾一日有十多二十班航班，料價錢不貴，受影響乘客可轉飛其他航空公司。

袁補充，取消航班事件以往都有發生過，有時因飛機故障迫不得已要調，但通常能選擇當日航班，只改時間不改日期。他以2023年第一季為例，當時日本多個機場有限制，不允許太多航班降落，導致大規模取消航班。