大灣區航空：2、3月取消128航班涉5500乘客　已提出停辦首爾航線

營運兩年多的大灣區航空目前只有8架波音737客機，2月中起取消大量航班班次，以日本米子及德島航線最重災，韓國首爾線2月中起只有個別日子能買到機票，3月起更未有再售票。、



大灣區航空周三（22日）回覆稱，由於訂購的新飛機付運延誤，加上機隊中個別客 機需定期檢查，暫時未能投入服務，因此影響了公司的航班編排。今年2月及3月期間，合共取消128班航班（即64對來回航班），涉及日本、泰國及南韓等航線約5,500名乘客，該公司向所有受影響乘客衷心致歉。至於農曆新年期間的航班，則未有受今次事件影響。



大灣區航空。（大灣區航空圖片）

新飛機付運延誤 農曆新年期間航班未受影響

大灣區航空指出，明白航班改動會為已購票的乘客帶來不便，因此已主動與乘客聯絡， 為他們安排轉乘其他航班、更改機票、退票（所有相關費用將獲豁免）或就航班取消所引起的損失按個別情況作出賠償，希望盡量減低對他們的行程可能造成的影響。客戶如需協助，可與該公司聯絡。

該公司強調，已即時就此事進行內部檢討，發現在航班編排上亦有疏漏情況，已立即作出跟進，並收緊處理航班編排的相關審批程序。此外，客戶服務中心亦已增派人手，加快處理客戶的票務安排。至於農曆新年期間的航班，未有受今次事件影響。

會認真汲取經驗 保障受影響乘客安排

另一方面，首爾航線的經營由於長期未如理想，經審慎考慮後，該公司已向香港及南韓相關機構提出停辦服務，而現階段首要的工作是做好保障受影響乘客的安排。如有進一步消息，會適時公布。公司強調，會認真汲取經驗，審視相關安排，以避免日後出現同類情況。

大灣區航空去年開通來往香港到鳥取縣米子鬼太郎機場的直航航班。（資料圖片/何瑞芬攝）

周一（20日）起網上社交平台有不少貼文，指買了2、3月大灣區航空機票，但紛紛收到航空公司電郵稱航班已取消、須改期，令不少市民大失預算，其中以日本德島、米子等航線取消最多，仙台、東京及大阪也有指被取消。其中被取消的米子回程航班，有乘客須改機票至大阪關西機場起飛回港。

另外，據大灣區航空公司網站，現時前往韓國首爾航班仍每日都能買，但至2月中起已大幅減少至一星期都未有一班航班能提供，至3月起已再無航班。

大灣區航空去年開通來往香港到鳥取縣米子鬼太郎機場的直航航班。（資料圖片/何瑞芬攝）

翻查資料，大灣區航空目前只有8架波音737客機，但營運12個航點，包括東京、大阪、德島、米子、仙台、首爾、台北、曼谷、舟山等。