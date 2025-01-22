「ZZ」車牌最快2月分配　 用完由「WA」起反方向字母分配已還號碼

運輸署表示，現時傳統車牌正分配到「ZV」系列，按目前速度，預料今年2月或3月要開始分配「ZZ」系列，當「ZZ」分配完後該如何是好？運輸署表示，屆時會沿用現行格式分配早前已歸還署方的傳統車牌號碼，由「WA」系列起按反向字母順序重新分配，即先分配「WA」至「WZ」，之後是「VA」至「VZ」等，此類未再分配車牌號碼有約300萬個，料可滿足未來約20年需求。



運輸署今日（22日）公布傳統車輛登記號碼（車牌號碼）在「ZZ」系列分配完畢後的具體安排。

根據現行傳統車牌號碼分配系統，除部分前綴英文字母系列被保留予特定用途外，署方一直按「AA」至「ZZ」字母系列順序分配，而尾隨數字則由電腦系統隨機抽取及編配至登記車輛。現時，署方正分配「ZV」系列傳統車牌號碼，按目前分配速度估計，預期今年二月或三月開始分配「ZZ」系列。

運輸署發言人表示，根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（第374E章）第8（1）條，登記車主須按法例指明的格式在車上展示配予該車的車牌號碼。署方在「ZZ」系列車牌號碼分配完畢後，會沿用現行格式分配早前已歸還予運輸署的傳統車牌號碼。

「ZZ」系列分配完後 將由「WA」至「WZ」起重新分配已歸還號碼

具體而言，署方將由「WA」系列起，按反向字母系列順序重新分配已歸還運輸署但未再配予任何車輛的傳統車牌號碼，即先依次分配「WA」至「WZ」系列，接着分配「VA」至「VZ」系列，以及「UA」至「UZ」系列等，如此類推。至今約有300萬個此類未再配予其他車輛的傳統車牌號碼，估計可滿足未來約20年的需要。

運輸署已完成更新電腦分配系統，配合上述安排。市民如有查詢，可致電熱線2804 2600。

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