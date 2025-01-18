啟德體育園演唱會｜主場館首演散場秩序好　觀眾高呼：個個都好聽

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，為主場館首次舉行演出活動，亦是測試活動之一。觀眾離場時秩序良好，部份更非常興奮，期望張敬軒等本地歌手，可盡快在啟德主場館開演唱會。

不過，有觀眾指啟德主場館不方便駕駛者，只能坐港鐵回家，亦有內地留學生提到指示牌不清晰，場外也沒有二維碼查詢座位圖，認為不如內地演唱會的安排。



啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，馮允謙是首個登台表演的歌手。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，歌手雲浩影登場。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，歌手雲浩影登場。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，歌手Jace陳凱詠登場。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，樂隊Dear Jane登場。（梁鵬威攝）

「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」預計1.8萬名觀眾入場，其中逾4,000名觀眾首次進入草坪範圍。演出在6時35分開始，馮允謙首位登場，之後，雲浩影、Jace陳凱詠及樂隊Dear Jane陸續出場。

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較原定時間遲40分鐘散場 部份觀眾提早離場

表演期間，觀眾不時亮起手機電筒打拍子，配合舞台燈光效果，氣氛熱烈。遲40分鐘完場 觀眾離場秩序良好啟德體育園主場館首個演唱會，於晚上約8時10分結束，較原定時間遲40分鐘，或因部份觀眾提早離場，演唱會結束時秩序良好，部份觀眾更面帶笑容，顯得非常興奮。

其中鍾先生與朋友今日傍晚6時半到場，剛巧趕上演唱會延遲半小時開場，惟當時只餘下兩側的座位，建議下次演唱會可加開正對舞台的座位。

觀眾冀張敬軒盡快在主場館開騷

鍾先生亦讚揚主場館規模大，容納人數高，認為只有周杰倫等巨星，才可發揮場館的最大空間，並期望張敬軒可盡快在啟德主場館開演唱會。

鍾先生與朋友更高呼：「我鍾意Dear Jane呀！好好聽！阿Cloud都好好聽！阿JACE都咁好聽！Jay Fung都好好聽！個個都咁好聽！」

不便駕駛者只能坐港鐵回家

周小姐及蔡太今日到場支持Dear Jane，她們讚揚現場氣氛熾熱及舞台燈光漂亮，並期望容祖兒可在啟德主場館開演唱會。設施方面，周小姐認為啟德主場館不方便駕駛者，只能被逼坐港鐵回家。

此外，有別於紅館及其他表演場館，在演唱會舉行期間，部份觀眾寧願待在通道上，邊喝酒或吃晚飯，邊欣賞歌手演出，也不返回觀眾席。其中鄧先生花88元購買一杯啤酒，認為價錢合理，又讚自由度高。

內地留學生：場外無二維碼查詢座位圖

內地留學生舒同學與朋友，則花50元購買一袋麵包，同樣認為價錢合理。她們讚揚場館的規劃整齊，但批評指示牌不清晰，場外也沒有二維碼查詢座位圖，不如內地演唱會的安排，建議營運方日後再作改善。

1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會場內及散場情況



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1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會



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