啟德體育園演唱會｜主場館首演散場秩序好 觀眾高呼：個個都好聽
啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，為主場館首次舉行演出活動，亦是測試活動之一。觀眾離場時秩序良好，部份更非常興奮，期望張敬軒等本地歌手，可盡快在啟德主場館開演唱會。
不過，有觀眾指啟德主場館不方便駕駛者，只能坐港鐵回家，亦有內地留學生提到指示牌不清晰，場外也沒有二維碼查詢座位圖，認為不如內地演唱會的安排。
「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」預計1.8萬名觀眾入場，其中逾4,000名觀眾首次進入草坪範圍。演出在6時35分開始，馮允謙首位登場，之後，雲浩影、Jace陳凱詠及樂隊Dear Jane陸續出場。
較原定時間遲40分鐘散場 部份觀眾提早離場
表演期間，觀眾不時亮起手機電筒打拍子，配合舞台燈光效果，氣氛熱烈。遲40分鐘完場 觀眾離場秩序良好啟德體育園主場館首個演唱會，於晚上約8時10分結束，較原定時間遲40分鐘，或因部份觀眾提早離場，演唱會結束時秩序良好，部份觀眾更面帶笑容，顯得非常興奮。
其中鍾先生與朋友今日傍晚6時半到場，剛巧趕上演唱會延遲半小時開場，惟當時只餘下兩側的座位，建議下次演唱會可加開正對舞台的座位。
觀眾冀張敬軒盡快在主場館開騷
鍾先生亦讚揚主場館規模大，容納人數高，認為只有周杰倫等巨星，才可發揮場館的最大空間，並期望張敬軒可盡快在啟德主場館開演唱會。
鍾先生與朋友更高呼：「我鍾意Dear Jane呀！好好聽！阿Cloud都好好聽！阿JACE都咁好聽！Jay Fung都好好聽！個個都咁好聽！」
不便駕駛者只能坐港鐵回家
周小姐及蔡太今日到場支持Dear Jane，她們讚揚現場氣氛熾熱及舞台燈光漂亮，並期望容祖兒可在啟德主場館開演唱會。設施方面，周小姐認為啟德主場館不方便駕駛者，只能被逼坐港鐵回家。
此外，有別於紅館及其他表演場館，在演唱會舉行期間，部份觀眾寧願待在通道上，邊喝酒或吃晚飯，邊欣賞歌手演出，也不返回觀眾席。其中鄧先生花88元購買一杯啤酒，認為價錢合理，又讚自由度高。
內地留學生：場外無二維碼查詢座位圖
內地留學生舒同學與朋友，則花50元購買一袋麵包，同樣認為價錢合理。她們讚揚場館的規劃整齊，但批評指示牌不清晰，場外也沒有二維碼查詢座位圖，不如內地演唱會的安排，建議營運方日後再作改善。
1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會場內及散場情況
1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會