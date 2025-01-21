世界桌球大獎賽雲集前列好手香港爭標　啟德體育園首辦售票賽事

近期不少體育盛事落戶香港，「世界格蘭披治桌球大獎賽」將於3月4至9日在啟德體育園上演，雲集世界排名前32名好手，當然包括「新香港人」奧蘇利雲及特林普，賽事今日（21日）召開記者會。



世界格蘭披治桌球大獎賽今日舉行記者會。（盧翊銘攝）

香港對上一次主辦世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）的排名賽，已經是1989年。相隔36年，香港再度成為東道主，今年3月初在啟德體育園體藝館舉辦的世界格蘭披治桌球大獎賽，亦是啟德體育園啟用以來舉辦的首個正式賽事，預料容納5000名觀眾，票價由$80港元至$2580港元不等，門票將在本月27日公開發售。

本地桌球名將傅家俊（Marco）27年的職業生涯中，曾經在2022年的香港桌球大師賽中亮相，在座無虛席的紅磡香港體育館中獻技，惟今次因為排名關係，而未能成為大獎賽的參賽球手之一，Marco仍會在表演賽中亮相。

傅家俊認為香港主辦桌球大獎賽，是難得的機會。（盧翊銘攝）

香港相隔30多年再辦職業排名賽，雲集今季狀態最好的32名世界級球手，丁俊暉、沙比（Mark Selby）、羅拔臣（Neil Robertson）等名字，對桌球迷絕不陌生，還有兩名「新香港人」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）及特林普（Judd Trump，又譯卓林普），Marco認為機會難得，加上是4月世界錦標賽的前哨戰，所有來港參賽的球手必定認真作賽，硬仗連場，「場場都像決賽一樣」，是香港球迷之福。

今次世界桌球大獎賽是奧蘇利雲與特林普成為香港居民後，首度在「主場」獻技，傅家俊當然認為兩人來港對桌球發展有十分正面的影響，「好高興有如奧蘇利雲與特林普般的世界級球手成為香港居民，球迷又歡迎他們來港，相信可吸納更多的新球迷，對香港推動桌球發展事半功倍，是完美的時機，我認為近年（桌球）發展比起我在世界前五時更蓬勃，無疑是好事。」

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奧蘇利雲與卓林普將在啟德「主場」獻技。（Getty Images）

當奧蘇利雲與特林普成為港人後，曾經與傅家俊聯絡，Marco更打趣地說：「灣仔見吧！」（See You in Wanchai），兩人近期依然忙於在海外出戰不同的賽事，甚少時間留在香港，傅家俊期望休季時，與兩人在香港見面。

香港桌球近期引起不少話題，但似乎難逃被「降格」的厄運，即將在今年4月被降至「B級」精英項目。傅家俊坦言，希望政府要有彈性看待不同的運動，不可以同一把尺度量不同的運動，如今只好靜觀其變。

（盧翊銘攝）

同場的中國香港桌球總會主席羅永聰說法相似，直言香港桌球一直做好本份，「作為體育總會是無法干涉政策，我們只好做好自己，我們一直有成績，並無浪費納稅人的一分一毫，加上兩大球手都向香港投下支持一票，某程度上都是宣傳香港。」

此外，今次賽事是啟德首個售票賽事，羅永聰直言有一定的挑戰，在座位、燈光及其他設定上都要摸索，但依然相信香港球迷是「識波」，希望今次銷情理想，以坐滿為目標。