大灣區航空取消航班｜首爾航線前路未明　有旅客稱已訂酒店感不安

大灣區航空公布取消128班2月及3月的航班，又指將暫停韓圍首爾航線。有已購買飛往首爾機票的市民，由於擔心航班被取消，今午（22日）到大灣區航空客服中心查詢，惟職員指未知其航班會否受影響，亦未知何時能夠向她確認。她坦言感到不安，並指日後選擇航空公司時，會對大灣區航空有所保留。



郭小姐（左）指，今次事件影響她對大灣區航空的信心。（賴卓盈攝）

大灣區航空客服中心今早9時起營業，至今日中午，有十多人入內查詢。其中，郭小姐與家人一行四人早前購買了飛往首爾的來回機票，原定於3月29日出發。他們今早得悉大灣區航空將取消首爾航線，擔心自己的航班會受影響，故向客服中心職員查詢。職員指其航班目前不受影響，但未知之後會否被取消，表示航班狀況「每一日都唔同」，未知何時能向她確認，如有變動會盡快電郵通知。

郭小姐指，已預訂在首爾的酒店，如航班有變動，相信難以更改酒店安排。她表示，對大灣區航班目前仍未有明確答覆感到不安，又指今次事件影響她對大灣區航空的信心，日後在選擇航空公司時會對其有所保留。她稱，如航班有變動，會選擇安排退款，並購買其他航空公司的機票。

大灣區航空昨晚指，由於已訂購的新飛機的付運出現延誤，加上個別客機需進行定期檢查，因此影響航班編排，主要涉及日韓泰等地的航線，影響約5500名乘客。另外，由於首爾航線的經營長期未如理想，大灣區航空已向香港及南韓相關機構提出暫停此航線的服務。