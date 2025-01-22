大灣區航空CEO親致歉　多重原因致取消班次　承諾不影響春節航班

大灣區航空宣布2月及3月取消128班航班，涉及日泰韓航線約5,500名乘客。大灣區航空行政總裁吳秀蘭今午（22日）接受《香港01》訪問指事件是多重原因引起，包括新航機付運延誤、個別現有客機須定檢，又承認公司在通知旅客及航班編排上有疏漏及不理想，向受影響乘客致歉，並會主動聯絡受影響乘客安排更改航班、退款甚至轉至其他航空公司航班，甚至會按乘客個別情況作處理或賠償。

吳秀蘭又指首爾及曼谷航線客量不理想，首爾航線營運兩年後才決定暫停，而目前評估，新機或至少延至今年第三季才到付首架飛機，期間有兩架飛機分別要維修，主要影響2月及3月航班，強調農曆新年期間航班不受影響，會汲取今次經驗，努力重建旅客與社會對灣航的信心。



大灣區航空宣布今年2月及3月取消128班航班，涉及日泰韓航線約5,500名乘客。（大灣區航空圖片）

吳秀蘭接受《香港01》電話訪問多次向受影響乘客致歉，並解釋事件是多重原因造成，除新飛機到付及原有機隊有飛機須維修外，也有公司安排上疏漏問題。

今次係多重原因造成……我必須要承認係航班編排上，我哋都有疏漏情況係整體通知，真係做得唔係好理想。 大灣區航空行政總裁吳秀蘭

她表示，早前訂購15架波音客機，原預定去年8月起陸續到付，但因一些付運問題，現時最少要今年第3季才有第一架飛機到付，期間有兩架現有飛機分別需按規定做定期檢測，造成一些影響，會續向波音公司跟進。

大灣區航空行政總裁吳秀蘭（中）指事件是多重原因引起，向受影響乘客致歉。（資料圖片/何瑞芬攝）

吳秀蘭承認公司內部航空編排有疏漏 通知乘客安排上不理想

吳秀蘭承認，公司內部處理出現問題，包括航空編排有疏漏，通知乘客也不理想。她稱留意到有乘客指致電客服中心無人聽情況，「真係唔好意思，呢方面我哋的確做得唔夠理想」，指當時一次過通知所有受影響乘客，導致客服中心未能應付，已吸取今次經驗，並已加派人手在客服中心，務求盡快接觸到所有乘客。

至於正計劃取消的首爾航線，吳指過去一段時間、尤其首爾及曼谷，因一些狀況客量大跌，遊客出行意欲下降，客量一直未如理想，強調首爾航線開航接近兩年，已努了一段時間，實在無辦法才申請暫停，目前仍在去香港及韓國當局通報，有消息會盡快通知。

大灣區航空公佈取消128班航班，並指將暫停首爾航線。今日有市民前往其客服中心查詢。（賴卓盈攝）

今次航班取消主要涉2月及3月，4月後能否回復正常？吳秀蘭稱4月起會實施夏季班表，會汲取今次教訓做日子及時間上的調整，一旦改動會在盡快主動通知乘客，不會再造成今次混亂。她強調會主動聯絡受影響乘客，包括4月或之後、購了首爾航線的乘客，一定會保障該批乘客，例如安排更改航班、退款，甚至改至其他航空公司的航班。

問及米子、德島等航線客量是否能支撐營運，吳秀蘭稱新航線需要一定時間推廣，公司過去數個月也在本地極力宣傳，並與當地政府緊密合作，「其實我哋係好用心經營每一條航線」。

吳秀蘭：會努力重建旅客與社會大眾對大灣區航空信心

她強調，農曆新年期間航班不會受影響，也答應運輸及物流局盡快向局長交報告解釋事件，日後會細化每一個程序，尤其在通知乘客方面如何改進，讓乘客可以接觸到客服人員，又稱會盡力去做，努力重建旅客與社會大眾對大灣區航空的信心，並希望能得到社會諒解。