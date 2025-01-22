濫用公屋｜何永賢：約百宗舉報可跟進　今年將可收回約2800單位

打擊濫用公屋是今屆政府其中一個工作重點，房委會特設的「舉報濫用公屋獎」於本月15日推出，房屋局局長何永賢表示，自政策實施以來，已有約100宗個案可以跟進。房屋署早前指，於2022／2023年度及至去年11月期間，已收回超過7 000個被濫用或違反租約的公屋單位，何永賢預計今年可以收回大約2800個公屋單位。



何永賢預計今年可以收回大約2800個公屋單位。（何永賢Facebook圖片）

會否懲罰濫報市民？ 何永賢僅稱浪費人手

何永賢早前在電合節目中表示，自「舉報濫用公屋獎」於15日實施後，當局首三日接獲200宗投訴，惟當中涉及有市民誤將私樓、居屋等當成公屋單位而誤報。她接受NowTV專訪時指，現有約100宗個案可跟進。

至於會否懲罰濫報的市民，何永賢沒有直接回答，只表示在處理沒有用的個案或是濫報的情況時，會浪費很多人手，但「相信同事有經驗，都可以很快判斷到，我們會一路留意這個情況」。她又說希望有不同渠道提供線索，亦不會拒絕不記名舉報。

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公屋申報新機制推出兩年半 成功收回7000單位

何永賢又提到，兩年前實施的新公屋申報機制有成效，當局在過去兩年半成功收回7000個單位，她估計今年能收回的公屋單位數量與去年的2800個相約。她續說當局有另一個很有效的申報機制，目前收到48萬張申請表，共涉及83萬個公屋單位。何永賢相信在處理申請的過程中，應該可以收回比較多公屋單位，但之後再做就會慢慢回落」。