濫用公屋｜公屋住戶有商業行為可免刑責 黃碧如稱市民須在家工作
房委會建議修訂《房屋條例》，針對以公錢利益分租公屋單位，或授予許可讓他人居住、及租戶家庭不居於單位，並且將其用於商業用途等兩情況定義為嚴重濫用公屋罪行，最高可罰款50萬元及監禁1年。
房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如出席電台節時表示，濫用公屋刑事化會有一定阻嚇力，重申不影響公屋人士的小生計，如在單位內做小手工或補習等；而公屋住戶有商業行為則可免刑責，因市民或有需要在家工作，難以介定為嚴重濫用公屋。
公屋聯會總幹事招國偉認為，修例要「一步一步」，未來再審視其他情況，如公屋富戶、空置單位等，是否納入條例中。
其他情況可納條例？ 招國偉稱待審視
招國偉今早在港台節目《千禧年代》中表示，修例可加強阻嚇性。今次修例主要針對兩類情況，包括以金錢利益分租公屋單位，或授予許可讓他人居住、及租戶家庭不居於單位，並且將其用於商業用途，被問到會否有其他情況可納入條例，招國偉認為要審視，如連續三個月沒有住在公屋單位、或在申報時瞞報的富戶，但今次修例主要針對利用公屋單位賺取收入的人士。
至於有否居住在公屋單位內是否重要因素，招國偉認為要視乎單位主要用途是自住還是從事商業活動為主。他又指曾聽說過有公屋住戶將公屋租予旅客賺取金錢利益，不過相信這類行為現時不會再明目張膽地進行，惟不排除有「暗盤」。
重申不影響公屋人士小生計 如補習、做小手工
房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如在同一節目上，再說明建議修訂《房屋條例》的情況，她表示將濫用公屋刑事化會有一定阻嚇力，而且主要針對利用公屋單位牟利、而不住在該單位的人士；重申不影響公屋人士的小生計，如在單位內做小手工或補習等。被問到如有公屋住戶居於單位，同時進行商業行為，如將單位轉為辦公室等，是否不受條例規管，黃碧如認為有市民需在家工作（Work From Home），則並非今次修例目標。
房委會資助房屋小組委員會委員、新民黨立法會議員陳家珮亦在同一節目中表示，過去對濫用公屋者，最多只是終止其租約，「公屋唔係佢哋嘅資產，收返唔係佢哋嘅代價」，認為修例後濫用公屋者便有實際後果要承擔。她又認為，修例後對嚴重濫用公屋的定義並不是要打擊小生計，而條例的門檻亦算高。
至於如何執法，她認為要視乎每宗個案的情況而定，每宗個案都需要合理研究，如有公屋住戶利用單位作貨倉同時報稱在單位內居住，但若見到整個單位放滿貨物，相信亦有機會是嚴重濫用，而且如要在單位內居住，相信住戶對居住環境會有一定要求。
有意見指出香港房屋協會住戶並不受今次修例規管，陳家佩表示，因為房屋署單位較房協多，二是房協多會參考房委會情況再跟進，以資產申報為例，房協亦是參考了房委會做法，再修改申報政策。而且修例將會提上立法會審議，期間相信會有更多意見，屆時房協或有機會表態。