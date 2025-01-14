濫用公屋｜陳家珮歡迎加罰則增阻嚇性　望釐清規管借公屋賺錢行為

房委會計劃修訂《房屋條例》打擊嚴重濫用公屋行為，違者最高罰款50萬元及監禁一年。新民黨選委界立法會議員、房委會資助房屋小組委員陳家珮今天（14日）表示歡迎修例建議，認為重點不是令更多人坐監，而是提高阻嚇性，打擊濫用騰出更多公屋單位，令更多人上樓。不過，她建議釐清規管範圍，如有住戶在單位拍片放上網賺外快收取利益，又會否引起違法風險，希望加強宣傳解說釋疑。



目前若公屋租戶嚴重濫用公屋，房委會只有權終止租約，但沒有檢控權力。（示意圖／資料圖片）

目前若公屋租戶嚴重濫用公屋，房委會只有權終止租約，但沒有檢控權力。為加強阻嚇力，房委會建議修改《房屋條例》，明確定義嚴重濫用公屋，最高罰款可50萬元及監禁1年。若涉以下行為，則被視為觸犯嚴重濫用公屋罪行，包括︰

（一）以金錢利益分租公屋單位



（二）租戶不居於單位，並將單位用作商業用途



法例並適用於租戶、分租戶、持證人、分證人，其他協助嚴重濫用公屋的人士，例如地產經紀等。房委會相信在引入新罪行後，可有效處理透過公屋單位賺錢的個案。

新民黨選委界立法會議員、房委會資助房屋小組委員陳家珮今天（14日）表示歡迎修例建議，認為重點不是令更多人坐監，而是提高阻嚇性。（盧翊銘攝）

陳家珮表示，修例目的在於令打擊濫用公屋更有阻嚇性，因規管範圍不只租戶本身，亦涵蓋過程中涉及的人士，例如律師。她說，雖然政府已提速提效建屋，但最便宜和有效率的方法都是加強打擊濫用公屋。

她建議加強宣傳修例目的及細節，以免在公屋租戶間引起恐慌，例如有自住租戶在單位內拍片或直播上網賺外快又是否違法，雖然據她了解是不會違反條例，但希望當局釐清細節令租戶掌握。此外，她認為條例列明的「以金錢利益分租公屋單位」，應該擴闊涵蓋至虛擬貨幣等，免造成漏洞。