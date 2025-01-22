核污水｜受限宮城三文魚及千葉魚乾進港 食安中心封存或控進口商
撰文：林遠航
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食環署食安中心今日（22日）公布，在檢查日本進口食品批次時，發現受管制縣份包括在宮城及千葉縣製造的冷藏三文魚柳及魚乾，懷疑違反《食物安全命令》，涉事產品已被中心封存，沒有流出市面。食安中心跟進事件，如證據足夠，會向涉事進口商提出檢控。
食安中心發言人表示，在例行檢查日本進口食品批次時，發現於《食物安全命令》發出後，在宮城縣製造的52箱冷藏三文魚柳，以及在千葉縣製造的13箱魚乾產品，有關進口商涉嫌違反上述《命令》。
涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，中心正跟進事件，如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控。調查仍然繼續。
因應日本核廢水事件，根據該《命令》，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉十個都／縣，並在2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。
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