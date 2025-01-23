衞生署健康行為調查　暴飲酒比率升至2.7%　97%食不夠水果及蔬菜

衞生署今日（23日）公布2023年度健康行為調查報告，其中飲用酒精飲品方面，15歲或以上人士中，每月暴飲（即在同一場合連續飲用最少五罐啤酒、五杯餐酒或五杯烈酒）至少一次的比例，由2020至22年度人口健康調查的2%，增加至今次調查的2.7%；97%的受訪者攝取水果及蔬菜攝取量不足，比對上調查低約一個百分點。



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調查於2023年7月至11月進行，訪問了超過4,800名15歲或以上的陸上非住院香港人口。衞生署指結果顯示，香港市民普遍有一些不健康但可改變的生活習慣，這些生活習慣均是罹患常見非傳染病的重要風險因素。

．體能活動方面，14.8%的18歲或以上人士體能活動量不足，即未能達到世界衞生組織（世衞）的建議（即每星期進行最少150至300分鐘中等強度帶氧體能活動／最少75至150分鐘劇烈強度的帶氧體能活動／同等程度的中等和劇烈強度活動組合）。若與2020至22年度人口健康調查結果24.8%比較，相關情況顯著改善，部分原因可能與社會繼新冠疫情後全面復常有關。

．水果及蔬菜攝取量方面，97.0%受訪者的攝取量不足，即每日食用少於世衞建議的400克或五份蔬果。是次調查結果與2020至22年度人口健康調查結果（97.9%）相若。

．飲用酒精飲品方面，15歲或以上人士中，每月暴飲（即在同一場合連續飲用最少五罐啤酒、五杯餐酒或五杯烈酒）至少一次的比例，由2020至22年度人口健康調查的2%，增加至今次調查的2.7%。

元朗有醉酒客在露天大排檔鬧事。（網上片段截圖）

．預防疾病措施方面，是次調查中有46.2%的50至75歲人士曾接受大腸癌篩查，比率較2020至22年度人口健康調查時的42.6%高。但就子宮頸普查，25至64歲的女士中曾接受普查的人為49.8%，較2020至22年度的調查低（52.1%）。

衞生署表示，已採取多項策略在學校、工作場所及社區推廣健康生活模式，包括均衡營養和恆常運動。就飲用酒精飲品方面，飲酒人士可利用衞生署的「電子飲酒篩查及簡要介入」工具，評估自己的飲酒風險和獲取適切健康建議；亦已推出「戒酒輔導服務先導計劃」，透過受資助的非政府機構，為被識別為懷疑有酒精依賴的人士提供免費輔導。

衞生署促市民培養健康的生活方式以預防非傳染病，例如進行足夠體能活動、均衡飲食、保持健康體重、不吸煙和避免飲酒；又呼籲符合資格的人士盡快參加政府資助的癌症篩查計劃（包括大腸癌篩查計劃和子宮頸普查計劃；可瀏覽大腸癌篩查計劃的專頁和子宮頸普查計劃的專頁了解詳情）。市民亦可向醫生查詢有關癌症普查及定期健康評估的最新建議。