濫用公屋有多離譜？瞞擁物業17年　收遷出令照出租｜雷厲打擊前傳

今屆政府打擊濫用公屋手段雷厲風行，短短兩年半時間已收回7,000個單位，本月更推出「篤灰」機制，住戶有效舉報後最終成功收回單位即獲獎金。申訴專員公署周三日（22日）公布主動調查報告揭示濫用公屋有不少離譜個案，有住戶2005年起已無申報物業及租金收入，至2022年才因隨機抽查被揭，前後瞞報17年，經調查發現其在港擁3個物業無報，只要求其遷出，雖最終被判監6星期，卻能緩刑12個月及只罰款1.2萬元。

另有個案已住戶4年來有超過8成時間不在港居住，更在網上出租其公屋單位，期間房署職員雖曾兩次突擊竟恰巧都碰到戶主，及後被人網上舉報才揭發，惟發出遷出通知書期間仍被發現繼續出租。



申訴專員公署22日公布主動調查報告，指對濫用租戶懲罰過輕，即使非法轉租牟利、在單位內存放私煙、開賭甚至藏毒等，最嚴重後果只是終止租約及5年內不可申請公屋。（資料圖片）

政府打擊濫用公屋工作見成效，兩年半已收回7,000個單位，超過一個大型屋邨單位數量，申訴專員公署主動調查報告亦多番肯定現時「打濫」工作。報告列出多個個案，揭示多宗離譜個案。

其中一宗涉及虛報資產 隱瞞擁有香港住宅物業，個案中原戶主去世後，其妻子在2015年申請轉為新戶主，並在「富戶政策」下，於2022年4月申報周期申報入息及資產，恰巧該個案在該年9月被電腦隨機抽中，由善資組作深入調查，竟揭發該戶主自2005年起再無申報業權，隱瞞達17年，才被發現其在港擁3個物業。

個案中的戶主多年來涉嫌提供不正確資料項目達14項，當中6項核實涉及真實或潛在得益，以及3項未過檢控時效，房署按指引在2023年3月底發遷出通知書及追回少收租金，並作出檢控。該戶主雖被裁定罪名成立，並被判監6星期，但獲緩刑12個月，且只罰1.2萬元。

申訴專員公署22日公布主動調查報告，指對濫用租戶懲罰過輕，即使非法轉租牟利、在單位內存放私煙、開賭甚至藏毒等，最嚴重後果只是終止租約及5年內不可申請公屋。（資料圖片）

另一宗個案，2023年4月善資組收到網上舉報，指有人在網上出租某公屋單位，房署聯同其他部門展開調查，發現戶主2019年起離港返海外家鄉定居，4年期間有超過8成、1,220天不在港留宿，但房署職員在2020年及2021年突擊查訪遇見戶主。

直至2023年接舉報後，善資組職員在2023年5月至7月期間，不同時段突擊上門查訪15次，只有兩次分別遇過兩名及一名非戶籍人士，其中一男士聲稱是戶主親戚暫住，另一名女士身份不詳，單位環境則與網上平台刊登圖片吻合；第二次遇到的女士則聲稱是戶主親戚替其打掃及交水電費。

房署於2023年8月向戶主發終止租約通知書，聆訊在同年11月舉行，戶主授權其侄子曾提上訴失敗，須在12月5日交還單位，惟上訴期間單位水電仍有紀錄。房署接其侄子通知指未能交回單位，遂再給予21日「逐出單位通知書」期，惟期間屋邨辦事處職員遇到兩名非戶籍人士，稱已租私人單位會在期限內遷出。

申訴專員陳積志建議與內地及澳門機構溝通，建立渠道便捷地獲取租戶是否擁有內地或澳門物業資料等。

申訴專員陳積志昨總結房署及房協個案，認為對濫用租戶懲罰過輕，即使非法轉租牟利、在單位內存放私煙、開賭甚至藏毒等，最嚴重後果只是終止租約及5年內不可申請公屋，他又說，不少濫用個案被揭發時已超過2年，超出罪行追究期限，可增加阻嚇力。