元朗3白衣人認暴動傷人　官稱令不同政見者關係破裂　囚56至63月

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，3名在事發4年後才被控的男子，在開審前認暴動及傷人等罪名，案件今(23日)在區域法院判刑。法官謝沈智慧指出，2019年不斷發生不同的騷亂，而該場暴動令不同政見人士的關係完全破裂，3人均參與了最嚴重及暴力的部分，被判囚4年8月至5年3月。



3名被告：吳偉德（38歲，保安員）、王浩昇（28歲）及鄭文傑（43歲，商人），3人各認一項暴動罪，吳及王另認一項串謀傷人罪，指他們於2019年7月21日，在元朗站連同其他人參與暴動；及連同其他人串謀非法及惡意傷害另一些人。其中被告吳偉德因較早認罪，獲三分一刑期扣減，判囚4年8個月；王浩昇及鄭文傑則判囚5年3個月。

事發經過：

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吳謾罵市民時態度惡劣

法官謝沈智慧判刑時指出，早前在庭上兩次播放短片都聽不到被告說：「停止挑釁」，吳之後更指住地鐵車廂內的市民謾罵，態度惡劣，不接受辯方律師指吳為調停角色的說法，但被告提早認罪，獲三分之一的刑期扣減，判囚4年8個月。

明知有預謀私了仍參與暴動

法官又指，第二被告王浩昇求情稱參與暴動是一時衝動，惟她質疑，此場暴動是有組織和有預謀的，被告獲邀到達圍村及獲派籐條時，已意識到會用籐條對付黑衣人，是明知白衣人有預謀「私了」，仍參與暴動，與其衝動犯案的說法不符，因此不接受其說法。考慮到王在開審前才認罪，與在審前覆核後認罪的被告鄭文傑同被判囚5年3個月。

案件編號：DCCC 932/2023