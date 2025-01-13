元朗721案再3白衣人認罪　一人稱當義工求減刑3月　官問那個案例

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，再有3名「白衣人」今（13日）在區域法院認暴動及傷人等罪。案情指3人當日均有持籐條在元朗站出現，其中一人更持籐條追擊途人，另一人則因手上紋身被認出。3人求情均稱認罪希望能獲減刑，其中一人更稱曾當義工，希望能獲再減刑3個月，惟法官謝沈智慧指案件嚴重性在於有預謀，又問：「邊個案例顯示做義工有三個月減刑，做義工最多一、兩個月。」最後把案押後至1月23日判刑，三名須還押候判。



3名認罪被告：吳偉德（38歲，保安員）、王浩昇（28歲）及鄭文傑（43歲，商人），同被控一項暴動罪及串謀傷人罪，指他們於2019年7月21日，在元朗站連同其他人參與暴動；及連同其他人串謀非法及惡意傷害另一些人。3被告均認暴動罪，吳及王亦認傷人罪，鄭不認傷人罪，法官謝沈智慧在控方要求下准鄭的傷人罪存檔。

同案原有另一被告鄧兆雄（43歲，司機），他早前已認暴動及傷人罪，被判囚55個月。

案發經過

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吳持籐條追擊灰衣男 事後更衣離開

案情指，第一被告吳偉德當時戴上手套、手持籐條進入元朗站。在晚上近11時，吳跳入近F出口的付費區，與其他白衣人一起襲擊一名穿灰色上衣的男子，以及在樓梯揮拳襲擊另外兩名男子。其後吳脫下身上的白色上衣，換上灰色上衣離開元朗站。控方庭上播放閉路電視片段，可見吳當時身穿白衣，與多位同身穿白色上衣的人士一起襲擊一名灰衣男士，被襲擊者抱頭躲避。

王兩向列車擲物 手上紋身被認出

案情續指，第二被告王浩昇當日在白衣人群中聚集並參與襲擊。王當日手持籐條，兩次用力向停站列車方向投擲物件。政府化驗師進行影像比對後，發現第二被告左上臂的紋身與案發錄影片段嫌疑人(後知為第二被告）的紋身在色調及總體外觀上沒有未能解釋的差異，形狀及相對大小亦吻合。

鄭多次用籐條揮向付費區人士

案情提及，第四被告鄭文傑於事發當日，手拿籐條進入元朗站，並多次用籐條揮向付費區內人士。控方於庭上播放的閉路電視片段，被告手持用籐條揮向付費區，而付費區內有人以長雨傘抵擋。

三名被告均有刑事紀錄

控方指，第一被告吳偉德有三項非同類的刑事紀錄，學歷為中三程度，沒有三合會背景；而第二被告王浩昇有同為中三學歷，職業為地盤工人，無三合會背景，有九項涉及四宗案件的刑事紀錄，其中一項為與暴力有關的刑事恐嚇；第四被告鄭文傑為酒吧水吧職員，有涉及五宗案件的八項刑事紀錄，包括刑事毁壞等與暴力相關的定罪。

辯方堅稱吳曾說：唔好再挑釁

代表第一被告吳偉德的辯方大律師求情時指出，事發當時雙方對罵，吳嘗試以身體分隔兩邊，目的在於平息紛爭。他指吳當時有講：「唔好再挑釁。」惟庭上兩次播放相關片段，謝官均表示：「我聽唔到。」

法官謝沈智慧指案件嚴重性有預謀，並反問咩叫一時衝動，為何全部人穿白衫並年籐條。(資料圖片)

官指案件嚴重性在於早有預謀

辯方續求情指，吳的行為屬一時衝動，但謝官指出，此案的嚴重性在於早有預謀，質疑吳不可能是一時衝動，並說：「咩叫一時衝動？會咁啱著晒白衫？拎晒籐條？戴晒手套？」律師最後指出，吳第一時間認罪，節省法庭時間，望有最高三分一的刑期扣減。

王稱屬追隨者角色

代表第二被告王浩昇的律師求情指，王同意案件的嚴重性，指出此事有計劃且周詳，對公眾滋擾及群體關係影響嚴重，不過王在此案中為追隨者的角色，加上王於開審前認罪，節省法庭時間，望有刑期扣減。

鄭揮籐條未擊中人

第三被告鄭文傑的代表律師求情指，閉路電視片段僅顯示鄭有向閘內揮籐條及有上月台，但沒有擊中任何人，亦沒有證據顯示他在月台上做了甚麼。他亦指出，鄭文傑當時有手指指向的動作，但鄭在此案中非指揮的角色，惟謝官指，暴動案中角色屬加刑因素。

鄭有做義工望能獲3個月扣減

律師代表逐指，鄭於審前覆核後認罪，節省法庭時間，望有最高四份一的減刑。他其後再呈上鄭的義工證書，被告平常熱心公益，對社會有貢獻，希望有最高三個月減刑，惟謝官質疑：「邊個案例顯示做義工有三個月減刑，做義工最多一、兩個月。」

案件編號：DCCC932/2023