綠色建築議會疑外判商網絡遭入侵外泄6666人資料　有人圖暗網出售

再有個人資料外泄事件。香港綠色建築議會今日（23日）公布，於前日（21日）知悉綠色建築從業員的個人資料被未經授權的人士意圖於暗網出售，經初步調查，懷疑是外判服務供應商網絡系統遭到黑客入侵，涉及6,666名綠色建築從業員的姓名、公司電話、手提電話及其專業學會的會員編號等。



香港綠色建築議會公布，該會昨日（21日）6,666名綠色建築從業員的個人資料被未經授權的人士意圖於暗網出售。（資料圖片）

涉綠色建築從業員姓名、公司電話、手提電話及其專業學會會員編號

香港綠色建築議會晚上在網站指，該會前日知悉綠色建築從業員的個人資料被未經授權的人士意圖於暗網出售，經初步調查，懷疑是外判服務供應商的網絡系統遭到黑客入侵。

涉及的資料包括6,666名綠色建築從業員的姓名、公司電話、手提電話及其專業學會的會員編號，當中包括綠建專才、綠建通才及綠色建築專家。

即時關閉相關平台 啟動一系列加強個人資料保障措施

該會指，已嚴正處理事件，即時關閉有關平台，通知受影響人士，向警方報案，並通報個人資料私隱專員公署。同時啟動一系列加強個人資料保障的措施，包括重新檢視電腦網絡安全設施、進一步提升系統防禦能力，盡力減低類似事件發生的機會，並全力配合個人資料私隱專員公署跟進事件。