康橋之家因張健華性侵事件需賠償 事主家屬求將康橋護理公司清盤
撰文：朱棨新
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康橋之家前院長張健華，被指在院舍內性侵中度智障女院，但因女院友無法出庭作供獲撤控。女院友的母親事後提出民事索償，區域法院法官2024年3年裁定張及營辦「康橋之家」的康橋護理服務公司，需賠約119萬，其中康橋護理服務公司需支付約35萬元。女院友昨(19日)由母親代表入稟高等法院，向康橋護理服務公司提出清盤呈請。根據司法機構網頁顯示，案件排期於明年2月26日聆訊。
呈請人為涉案女院友，她由母親代為入稟，向康橋護理服務有限公司提出清盤呈請。
區院早前判張及康橋需賠償
女院友的母親曾代表女兒入稟，向張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司提出民事索償。其中智友在審訊過程中與女院友的代表達成和解。
區院法官於本年3月裁定代女院友一方勝訴，又因女院友康復無期，終生要接受治療，且需全天候照顧，下令張及康橋護理服務有限公司需賠約119.4萬。張須付七成賠償，即約83.6萬元；康橋護理服務有限公司則需支付三成賠償，約35.8萬元。法官在判辭指，張在案發時曾性侵女院友，康橋護理明顯違反管託責任。
案件編號：HCCW718/2024
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