張健華稱會就女院友索償案上訴　堅稱無非禮　指法官畀晒面隔籬

康橋之家前院長張健華涉於2014年性侵智障女院友，及後遭女院友家人索償，日前被裁定須與康橋之家賠償119萬，其中張須賠約86萬。張今（27日）就其與康橋之家母公司3名股東的民事訴訟到庭，他散庭後向記者表示沒有性侵女院友，並擬提出上訴。他又強調女院友有其律師團隊，他卻自己一個打官司，認為法官「畀晒面隔籬」，又質疑自己因為被指控性侵弱智人士，而不獲法官信納，並說：「咁佢唔信我，我冇辦法，咁我只可以講話我冇做過。」



張健華因另一訴訟現身高等法院，被問及日前被裁定須賠償被性侵女院友86萬，張指法官「畀曬面隔離」，明言會上訴。(凌子淇攝)

指法官自己加案情落去

張今就他與康橋之家母公司「智友集團」3名股東及董事的民事訴訟出席法庭聆訊，他在散庭後被問及日前的民事案判決，他質疑該案女院友一方呈遞的影片「畫面都唔真」，而且沒有案情可言，但法官「自己加落去」。他又表示暫沒能力支付賠償，並擬提出上訴，強調性侵事件沒有發生，堅稱：「我冇非禮過佢呀 ⋯根本都冇件事。」

認為因被指控性侵而不獲法官信納

張說女院友有法律團隊，相反他只有自己一個人打官司，認為：「佢（法官）畀晒面隔籬囉。」質疑自己因為被人指控風化及欺負弱智人士，所以不獲法官信納，又說：「咁佢唔信我，我冇辦法，咁我只可以講話我冇做過。」

質疑拍片的智障女院友何來手機

性侵事件指稱是在張的辦公室內發生，辦公室門外有磨砂玻璃，一名女院友曾將案發過程拍下，張表示：「磨砂玻璃就睇到咁多，院友拍咁多就係咁多。」他又質疑拍攝的女院友如何避開院舍閉路電視拍攝該影片，反問：「邊個教佢㗎呢？手機點嚟㗎呢？點解個智障女院友會拍？呢啲片究竟係邊個做㗎呢？唔知。」

官判辭指張說法匪夷所思兼可笑

區域法院法官本周一(25日)就張被疑遭性侵女院友家人索償案下判辭，裁定張及康橋之家須向女院友賠償119萬，當中7成（即約86萬）由張承擔。法官黃若峰在判辭批評張並非誠實可靠，指張辯稱事主吐痰、打噴嚏及吐口水，導致其辦公室內一張沾有張精液的紙巾留有女事主的DNA的說法，是匪夷所思，十分可笑，斥張違反誠信情況惡劣。

張告智友董事案再押後

至於張與「智友集團」董事的民事糾紛，今午進行案件管理聆訊。聆案官表示已閱讀張及三名被告提交的文件，建議雙方諮詢法律意見，或聘請律師協助打官司，提醒他們不要期望案件可在1、2年內審結，更不要期望沒有律師代表，法官就會協助。把案押後至9月24日再進行案件管理聆訊。

案件編號：HCA 1192/2023