張健華遭性侵女院友母親申請破產　張早已被裁需賠償逾83萬

康橋之家前院長張健華，被指在院舍內性侵中度智障女院友，因女院友無法出庭作供獲撤控。女院友的母親事後提出民事索償，於本年3月獲判勝訴，張及營辦「康橋之家」的康橋護理服務公司，需向女院友一方賠償約119萬，張需付七成，即約83.6萬。女院友的母親繼早前向康橋護理服務公司提出清盤呈請後，上周五(27日)再向張健華提出破產呈請。根據司法機構網頁顯示，案件排期於明年3月4日聆訊。



呈請人為涉案女院友，她由母親代為入稟，向張健華提出破產呈請。

張健華被裁定須賠償被性侵女院友逾83萬。(凌子淇攝)

2016年《香港01》康橋之家黑幕偵查報道，記者取得懷疑拍攝到2014年性侵案發時閉路電視片段，可見張健華曾走近事主後，再一起進入辦公室。（香港01記者翻攝 / 圖中衣服顏色經特別處理）

康橋護理院事曾被拍成電影《白日之下》，並由林保怡演繹院長一角。（《白日之下》劇照）

張涉於2014年性侵女院友被控終獲撤控

張健華涉於2014年性侵女院友，被控1項與精神無行為能力的人非法性交罪，而女院友因創傷後壓力症及智障，不宜出庭作供，控方因此撤控。

女院友的母親則於2018年代表女兒入稟，向張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司提出民事索償。其中智友在審訊過程中與女院友的代表達成和解。

區院3月裁定張及康橋均需賠償

區院法官於本年3月裁定代女院友一方勝訴，頒令張及康橋護理服務有限公司需賠約119.4萬。張須付七成賠償，即約83.6萬元。法官在判辭裁定，張在案發時曾性侵女院友。

此外，女院友的母親本月亦向康橋護理服務公司提出清盤呈請，該清盤案則排期於明年2月26日聆訊。

案件編號：HCB9109/2024