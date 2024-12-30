張健華遭性侵女院友母親申請破產 張早已被裁需賠償逾83萬
撰文：朱棨新
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康橋之家前院長張健華，被指在院舍內性侵中度智障女院友，因女院友無法出庭作供獲撤控。女院友的母親事後提出民事索償，於本年3月獲判勝訴，張及營辦「康橋之家」的康橋護理服務公司，需向女院友一方賠償約119萬，張需付七成，即約83.6萬。女院友的母親繼早前向康橋護理服務公司提出清盤呈請後，上周五(27日)再向張健華提出破產呈請。根據司法機構網頁顯示，案件排期於明年3月4日聆訊。
呈請人為涉案女院友，她由母親代為入稟，向張健華提出破產呈請。
張涉於2014年性侵女院友被控終獲撤控
張健華涉於2014年性侵女院友，被控1項與精神無行為能力的人非法性交罪，而女院友因創傷後壓力症及智障，不宜出庭作供，控方因此撤控。
女院友的母親則於2018年代表女兒入稟，向張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司提出民事索償。其中智友在審訊過程中與女院友的代表達成和解。
區院3月裁定張及康橋均需賠償
區院法官於本年3月裁定代女院友一方勝訴，頒令張及康橋護理服務有限公司需賠約119.4萬。張須付七成賠償，即約83.6萬元。法官在判辭裁定，張在案發時曾性侵女院友。
此外，女院友的母親本月亦向康橋護理服務公司提出清盤呈請，該清盤案則排期於明年2月26日聆訊。
案件編號：HCB9109/2024
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