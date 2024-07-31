張健華被指申請法援提供假資料　政府入稟向張追討訟費

康橋之家前院長張健華在2016年涉高院的民事案而申請法援，惟法援署事後發現張未有披露真實財務狀況，並提供虛假資料，律政司日前代署方入稟區域法院向張追討曾付予的訟費。



原告為律政司代表法律援助署署長作出申索，被告為張健華。

張健華被指在2016年申請法援時未披露財政狀況，並提供假資料，法援現要追回曾付予張的訟費。(資料圖片)

張健華在康橋之家任院長時，被指曾性侵智障女院友，被索償134萬元。(資料圖片)

經營康橋之家的公司，曾在2016年入稟高等法院，要求禁止張及其弟進入院舍。(資料圖片)

張健華在康橋之家任院長時，被指曾性侵智障女院友，需賠償。(資料圖片)

張健華曾因非禮視障女生在區域法院被裁定罪成。（盧翊銘攝）

指張未披露真實財政狀況

入稟狀指，張於2016年5月23日申請法援，以擱置高院民事案件HCA1677/2014的禁制令，法援署於同年10月向張批出法律援助證書，後來發現，張作出申請時未有披露其真實財務狀況、並作出失實陳述或提供虛假資料，法援署於2018年8月17日撤銷對張健華的法援。現循《法律援助規例》第9條，向張追討曾支付予張的訟費及利息，但未列金額。

經營康橋之家的智友集團有限公司，於2016年入稟高等法院申請禁制令，要求禁止張及其胞弟張健民進入康橋之家。張健華就這案而申請過法援。

案件編號：DCCJ 4299/2024