水豚阿May安樂死｜海洋公園最孤單水豚離世　網民：永遠是小明星

香港海洋公園證實，園內水豚「阿May」周四（23日）離世，享年約12歲。海洋公園稱，「阿May」周四早上出現抽搐情況，經獸醫評估，任何治療方案均無法逆轉牠衰退情況，「阿May」所承受痛苦只會逐漸增加，為免牠承受不必要痛苦，獸醫團隊決定以安樂藥物讓「阿May」無痛離開。

由於「阿May」的同伴近年都已相繼離去，令牠成為園內唯一一隻水豚，也被網民形容是「最孤單水豚」。對於老朋友離開，有網民在海洋公園Facebook留言稱：「多謝你帶比大家咁多美好嘅回憶......以後我見到所有水豚都會記起你，你永遠係我心中嘅小明星。」



香港海洋公園證實，園內水豚「阿May」周四（23日）離世，享年約12歲。（香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong Facebook）

香港海洋公園證實，園內水豚「阿May」周四（23日）離世，享年約12歲。（香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong Facebook）

享年約12歲 去年底因體重持續下降和嚴重肌肉流失導致行動困難

海洋公園是於官方Facebook證實水豚「阿May」死訊，享年約12歲。海洋公園在最新貼文介紹「動物臨終篇」，與大家分享當動物踏入無辦法逆轉狀況，醫療團隊會怎做？當中提到水豚「阿May」去年年底出現體重持續下降，四肢及關節乏力和嚴重肌肉流失，導致行動困難。即使團隊使用舒緩性藥物，也未見顯著改善。

周四早上抽搐 獸醫評估無法逆轉其衰退 承受痛苦只會逐漸增加

牠於周四於早上出現抽搐情況，經獸醫評估，任何治療方案均無法逆轉牠衰退情況，所承受痛苦只會逐漸增加，為免佢承受不必要痛苦，獸醫團隊決定以安樂藥物讓牠無痛離開。

北極狐「Circle」於去年12月初出現癲癇，海洋公園稱基於動物福祉，最後安排了人道處理。（香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong Facebook）

北極狐「Circle」腦腫瘤壓神經線致頻繁癲癇 已安排人道處理

除了「阿May」，貼文亦提到北極狐「Circle」於去年12月初出現癲癇，獸醫團隊在藥物也控制不到其癲癇問題下，基於動物福祉，最後安排了人道處理。後來，病理化驗證實Circle腦內腫瘤壓到神經線，所以引起頻繁癲癇徵狀。

海洋公園稱，所有動物大使對公園也是重要一份子，牠們可愛趣緻一面提供了很多歡笑給大家之外，亦一直為社會大眾傳遞保育訊息，所以公園一直很感激每位動物大使作出貢獻，亦希望牠們在大家心中留低的都是美好回憶。