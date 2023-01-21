寵物趣聞｜臘腸狗使出嗲嗲功「爭寵」求關注　逗趣畫面惹笑網民

對於許多迎接新生兒的飼主來說，讓寵物與寶寶和諧相處，是一件不容易的事。日本有名飼主最近在IG上分享一段影片，拍下當自己在跟剛出生的孫子玩耍時，躺在一旁的臘腸狗哥哥搖著尾巴，不斷用手撥弄主人「爭寵」求關注的模樣，逗趣畫面累積超過62萬觀看次數。



有樣學樣！臘腸學小主人仰躺討摸：換我了啦

從IG用戶@nemu2021.04.22上傳的影片中可以看到，飼主不斷逗弄著孫子，一旁的臘腸犬「Nemu」見狀跟著學小主人「翻肚仰躺」，還著急的狂搖尾巴、並伸出短短的雙手試圖想引起注意，可愛又可憐的模樣彷彿在說「主人也看看我嘛⋯⋯」而從其他貼文中則可以發現，飼主時常分享Nemu與孫子的溫馨合照，一狗一孩甚至還會窩在一起睡覺，看起來感情十分融洽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼Nemu日常▼▼▼

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影片一出，吸引許多網友留言表示「也關注一下可愛的Nemu嘛」、「兩個都是寶貝！」、「狗：我也是被寵壞的孩子呀」、「翻肚燦笑的模樣好可愛呦」、「太可愛了，一大早就讓我笑出來！好療癒。」

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