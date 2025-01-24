啟德體育園6萬人演練　鄰近AIRSIDE麥當勞逼爆　等餐等50分鐘未有

啟德體育園今晚（24日）舉行第三次演練，動員約6.3萬人，其中4.8萬人是公務員，為歷來規模最大演練。有啟德居民向《香港01》透露，她今晚約7時在麥當勞APP購買魚柳包餐，並選擇在鄰近啟德體育園的啟德AIRSIDE分店取餐，惟直至7時50分仍未能取餐，而店內的櫃檯及取餐架上已放滿食物，目測有超過50個套餐。



晚上7時許有近50人在等待出餐 大部份為啟德體育園測試者

啟德體育園今晚舉行第三次演練，但似乎對啟德居民帶來影響。陳小姐下班後於今晚約7時正，在麥當勞APP購買魚柳包餐，並選擇在AIRSIDE分店取餐，惟她抵達店鋪後，才驚訝發現有近50人在等待出餐。

陳小姐在經了解後，方知大部份顧客為啟德體育園的測試者。原來他們剛下班感到肚餓，惟時間有限，因此離開啟德港鐵站後，打算到麥當勞吃「光速餐」，殊不知開始漫長的等待。

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不少人等待途中放棄取餐

陳小姐又指，直至晚上7時50分，根據現場取餐號碼顯示，店舖已完成近200張單，由於不少顧客更在等待途中，已「投降」放棄取餐，櫃檯及取餐架上已放滿食物，目測有超過50個套餐。

被問到為何不選擇其他餐廳，或放棄該魚柳包餐。她則解釋「叫咗唔想嘥」，又指其他餐廳同樣需要排隊進店，並建議商家下次在啟德體育園舉辦活動時，應調整人手安排。