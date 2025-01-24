啟德體育園演練6萬人同時離場無混亂　有觀眾指主場館手機訊號弱

啟德體育園今晚（24日）舉行演練動員約6.3萬人，為歷來規模最大演練。現場所見，雖然人頭湧湧，但參與者離場期間秩序良好，並無發生混亂。不過有「觀眾」稱主場館內手機網絡訊號「長期得一兩格」，認為數據網絡有待加強，又指場內食物款式不足。亦有消防員家屬讚氣氛良好，紀律部隊成員表演也出色，「原來佢哋工作範疇以外，都係有好出色嘅表演。」



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啟德體育園今晚演練，警隊、海關及民安隊等紀律部隊，都派員到主場館音樂表演，不過部份座位無人入座。其後青年體育館及主場館，分別在9時15分及30分散場。現場所見，路上人頭湧湧，但測試者秩序良好，並無發生混亂。

有參與者稱餐廳食物種類不足︰剩係得薯片唔夠

關愛隊成員姚先生表示，發現手機網絡訊號「長期得一兩格」，認為通話及數據有待加強。他又指，雖然餐廳價格與大球場相近，即屬於合理水平，但食物種類不足，期望可增加包點及熱狗。「嘢食種類真係飽肚好啲，剩係得薯片唔夠。」

消防員家屬讚氣氛好及紀律部隊成員表演出色︰佢哋工作外有出色表演

消防員家屬陳小姐則指，場內的設施足夠，各紀律部隊表演期間氣氛良好，並對音響效果感到滿意。「都Show到佢哋一來好有紀律，二來原來佢哋工作範疇以外，都係有好出色嘅表演。」

啟德主場館散場期間，政務司司長陳國基、運輸及物流局局長陳美寶、文體旅局局長羅淑佩及體育專員蔡健斌，以及保安局局長鄧炳強，亦在場觀察情況。