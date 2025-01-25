傳媒轉型大獎｜《香港01》獲11個大獎　囊括綜合評審及網媒7金獎

香港互動市務商會第9屆「傳媒轉型大獎」結果揭曉，《香港01》 共獲得11個獎項。除了當選「十大傑出傳媒」、「十大熱門媒體網站」和「十大熱門社交媒體專頁 」之一，在「綜合評審範疇」三個範疇（網站、社交媒體、應用程式）奪得金獎，以及囊括網媒四個範疇（網站、社交媒體、應用程式、整體）金獎。



《香港01》 致力推動ESG及可持續發展，近年舉辦「「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」，獲得不少機構及企業支持，在第9屆「傳媒轉型大獎」，《香港01》也同時獲得「最具ESG影響力大獎」，為六間得獎傳媒之一。



《香港01》在香港互動市務商會第9屆「傳媒轉型大獎」獲得11個大獎。（鄭子峰攝）

《香港01》在香港互動市務商會第9屆「傳媒轉型大獎」獲得11個大獎。（鄭子峰攝）

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由香港互動市務商會舉行的「傳媒轉型大獎」旨在表揚過去一年在運用科技轉型、以創新方式傳遞新聞和資訊上表現出色的本地媒體機構。商會周四（23日）舉行第9屆頒獎禮暨周年晚宴」，主禮嘉賓創新科技及工業局局長孫東與該會會長方保僑、評審及多位嘉賓頒獎予各獎項得主，而今屆主題為「歷久常新 開拓前路」。

商會於去年邀請來自八所大專院校的市場行銷、數位行銷和新聞學的學者組成專業評審團，就本地不同類別的媒體機構在數碼轉型的表現評分。評審團為六大類別媒體，包括報章、網媒、雜誌、電視、電台和英文媒體評分，以資訊創新及創意應用、跨媒體兼容性、能充分使用數碼營銷、促進業務擴展，以及用戶體驗作評審準則，選出每個類別中分別在「網站」、「應用程式」和「社交媒體」範疇中的金、銀、銅獎，而總分得分最高的十間媒體則獲得「十大傑出傳媒獎」。

今年亦新增五大專門範疇獎項，分別是「最具ESG影響力獎」、「整體生活消閒資訊大獎」、「整體資訊娛樂大獎」、「整體科技資訊大獎」及「整體財經資訊大獎」；同時注重公眾的參與，於去年10月邀請公眾透過網上投票選出熱門媒體網站、社交媒體專頁及OTT平台。

孫東：希望傳媒保持拼勁、持續創新、秉持專業

孫東辭時表示，很榮幸見證各機構獲獎。他指政府一直致力推動數字經濟及智慧城市的發展，鼓勵各行各業透過科技升級轉型，力求在不斷變化的商業環境中保持競爭力，「我希望傳媒行業在向前開拓的路上，能保持拼勁，持續創新，並繼續秉持專業和值得珍視的價值、內容和運作方式。」 他表示，香港互動市務商會過去一直推動科技、傳媒、廣告營銷和創意等業界善用科技進行創新轉型，相信商會未來會繼續鼓勵及支持業界把握大數據及人工智能等科技所帶來的新機遇，為市民打造更優質、更快捷、更安全的資訊體驗。

方保僑表示，「傳媒轉型大獎」作為本港具認受性的嘉許傳媒機構奬項，歷年來見證本地主要媒體的數碼轉型成果，亦見證不少新媒體出現，百花齊放，「近年生成式AI迅速發展，重塑媒體格局。今屆大奬以『歷久常新 開拓前路』為主題，寄語商會和傳媒機構有長足發展；並勉勵傳媒朋友在科技變革浪潮帶來的全新挑戰當中，保持創新的熱誠，繼續擔當開拓者。」他表示，今屆擴大評審範圍，包括新增五大專門範疇獎項，以表揚提供專門內容及發揮影響力的媒體。

晚宴期間並邀請到兩位知名新晉女導演陳小娟及黃綺琳擔任主題分享嘉賓。她們分別榮獲第38屆及第39屆香港電影金像獎新晉導演，為商會主辦的微電影「創+作」計劃的第二屆及第一屆參加者。

她們分享如何藉其電影作品融合個人經歷及回應社會。陳小娟導演談及拍攝剛上映的電影《虎毒不》的初衷，希望更立體地刻畫一名母親，不只是偉大無私，也有其情感掙扎的一面；黃綺琳導演亦透露創作時往往以自身視覺出發，包括電影《填詞L》，身兼多職的她形容填詞是其夢想，謙稱仍未達到專業水準。