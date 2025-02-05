《香港01》中華文化學生講座　退役南拳運動員梁倬熙談武德及賽制

中國武術博大精深，更被稱之為「國粹」，是中華文化重要一環。《香港01》早前邀得前香港隊武術代表梁倬熙，到大埔浸信會公立學校主持中華文化講座，講解有關武術的歷史及賽制，以及多年來運動員生涯的起與跌，期望學生能透過武術了解更多尊師重道，嚴守紀律的中國文化。



梁倬熙與一眾師生作「抱拳禮」，左掌象徵道德與謙虛，右拳象徵勇猛，兩者結合展現「文武兼修」。（陳葦慈攝）

小四來港不諳英文 將勤補拙成雙學士兼修畢碩士

梁倬熙6歲開始接觸武術，但當時純粹以興趣班形式練習，直到14歲甄選成為香港武術代表隊，日間繼續上學，晚上才接受有系統訓練；18歲完成中學會考後，成為全職運動員。梁倬熙在內地出生，小四才移居香港，小時候沒學過繁體字及英語，讀書經歷不少困難，他十分感激當時老師的無私教導。

他透露，當代表香港出外比賽，發現自己的英文水平不足, 於是主動申請香港體育學院的免費補習從頭學起。現時梁倬熙已先後取得北京體育大學運動訓練教育學士學位、教育大學健康教育學士學位，以及教育大學運動教練及管理社會科學碩士。

梁倬熙（右）向學生教授南拳招式，同學躍躍欲試。（陳葦慈攝）

武者應秉持道德 講究文武兼修

講座於1月3日舉行，梁倬熙先從武德作引子，強調練武者應秉持道德規範，包括以禮待人、不恃強凌弱、尊師重道等。當中的「抱拳禮」，左掌象徵謙虛，右拳象徵勇猛，兩者結合展現「文武兼修」。及後再談到「精、氣、神」三大武術核心理念，「精」強調精神集中的鬥志，「氣」反映爆發能量，「神」則展現眼神敏捷的靈活，必須經過長期的刻苦訓練，才能全面掌握。

梁倬熙緊接向學生講解競技武術的發展與評分標準，包括動作質量、演練表現及技術難度 三方面。他又分享自己由長拳轉戰南拳，以及自己在比賽中失誤的經歷，寄語學生要堅持方向，不要受外圍因素而影響正面態度，亦不要害怕困難,，遇上抨撃不用急於回應，應用時間和行動來証明實力，讓人生舞台不留遺憾。

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