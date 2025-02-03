《香港01》媒體及資訊素養工作坊　香港真光書院學生走進社區採訪

身處網絡資訊發達的年代，必須具備媒體和資訊素養的能力，才有效率處理來自不同來源的資訊。《香港01》早前為香港真光書院舉辦「新聞從業員培訓工作坊」，向學生介紹記者工作，學習如何客觀、準確地將重要資訊透過不同形式、媒介傳遞給社會大眾。



學生由零開始學習 了解記者職責

工作坊由《香港01》資深編輯擔任導師，分成四節，循序漸進讓學生由基礎開始學習新聞工作，然後嘗試由零開始策劃內容，由決定採訪題目、進行採訪到準備背景資料。

導師先向學生介紹新媒體特色、引導學生思考，之後詳細講解《香港01》人手架構及記者日常工作，並讓學生進一步了解新聞誕生的流程。為了令同學更快投入，導師透過遊戲思考記者應具備什麼條件和能力，幫助同學定立目標，增值自己。

學生分成小組進行社區採訪，同學都投入地用手機記錄。

當同學對記者的工作有初步了解後，主持再深入說明新聞定義，強調新聞建基於事實、事件、情況或觀點的報導或揭示，目的是向公眾提供資訊。記者採訪後需要整理資料，經分析後再作出傳播。另外，新聞的信息來源必須可靠，應及時向公眾提供最新信息，避免主觀偏見和加入記者的個人意見，亦要反映不同觀點，提供多元視角。

學以致用深入社區 一嘗當記者滋味

導師又帶出社區新聞與一般新聞不同之處， 社區新聞的目的是向當地居民提供所關心和受影響的信息，一般新聞則為廣大讀者提供全面、客觀和及時的信息。接續，導師就教導學生擬定採訪主題、以及訪問技巧，提議同學訪問前先做好資料搜集，收窄採訪範圍，問題亦要簡單直接，因不能預計受訪者的反應，必須隨機應變，亦要想像不同答案的應對方法。主持亦提到，記者一般會以「5W1H」的思維提出訪問問題，提問的種類可包括是非題、選擇題、開放式題目及假設性問題。

同學都認真用手機拍攝相片，以配合採訪內容。

為了讓同學學以致用，學生分組深入社區，一手包辦訪問、拍照及撰稿，到不同商舖進行採訪，一嘗當記者的滋味，同學都顯得十分投入。採訪完成後，導師亦指出新聞文章結構的重要性，提醒學生應用「倒三角」依重要性排序撰寫新聞，最理想是首段已能讓讀者了解文章的主旨。另外是圖片的處理，目的在於解釋文字，及平衡文章的文字及視覺元素。

最後，主持提醒同學記者在社會中擔任監察者和報道者，必須以中立、客觀和持平的態度工作，將資訊有效傳播予大眾。

學生走訪鴨脷洲社區採訪取材。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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