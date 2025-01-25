海關關長陳子達稱完稅標籤夠打擊「白牌煙」　大力打擊私煙團伙

海關去年緝獲逾6億支私煙，關長陳子達在今日（25日）電視節目表示，在煙包上加設完稅標籤足夠打擊「白牌煙」，將在年中推出先導計劃以測試系統運作。另外，他表示，會繼續提高海關人員維護國家安全的意識。



關長陳子達表示，在煙包上加設完稅標籤足夠打擊「白牌煙」。（資料圖片／林振華攝）

陳子達：煙包不可拆散賣 無需每支煙加標籤

海關去年緝獲逾6億支私煙，關長陳子達在今日（25日）有線新聞節目《有理有得傾》表示，會大力打擊私煙團伙。他考慮到成本效益，在煙包上加設完稅標籤足夠打擊「白牌煙」，不需要在每支煙加標籤。

他表示，完稅煙標籤的顧問研究參考了全球40個地區做法，只有新加坡在每支煙上印標籤，認為考慮執法成效等未必需要採用，「我們考慮主要不是成本，而是效用，大家都知道在香港零售的市場香煙是不可以拆散賣的，基本上它都要逐包煙賣。在我們的執法角度，如果它在煙包上有這個標籤，已經足夠給我們的識別它是否已完稅。」

關長陳子達表示，完稅煙標籤的顧問研究參考了全球40個地區做法，只有新加坡在每支煙上印標籤，認為考慮執法成效等未必需要採用。（資料圖片／夏家朗攝）

預計每包煙標籤成本低於1元

陳子達續指，若煙商在生產階段已加入完稅標籤，產量夠大，每包煙標籤成本甚至可以低過一元。海關年中將推出完稅煙標籤先導計劃，先與本地生產的煙商合作，「我們會試一試整個系統的運作，包括採用的標籤印在煙包上究竟是不是暢順、我們可否識別（正牌煙）？我們用哪些儀器去識別香煙的批次？整個系統的運作我們都覺得應該，要試完每一個方向也是運作暢順，我們才全面實施。」

透過法庭案例為海關人員培訓國安知識

陳子達上月底上任，提及五大工作包括維護國家安全，海關曾截獲煽動刊物，他稱會繼續提高人員的意識，「如果個別已經在法庭上已經有一個清楚的判例，這些我們會透過這些案例和我們的同事做一個培訓。另外一些我相信如果同事真的有疑問，他又決定不了，他起碼可以報給他的上司，我們多些人去看看究竟內容是否真的去構成違反國安法相關的條例。」至於有幾多宗相關個案，他說不便透露。