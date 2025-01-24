黎智英接受盤問｜被指國安法後變激進想犠牲香港　黎稱只是變悲觀

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（24日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第33天自辯，並繼續接受控方盤問。黎作供指，他原不贊同美國取消香港的特殊地位，惟他認為《國安法》生效後，香港已「玩完」，因此不介意美國取消特殊地位。控方質疑，黎的立場變得激進，又指他是犠牲香港，迫使中國滿足美國的要求，此屬「攬抄」的概念。黎否認，只是變得悲觀，又說：「香港不是被我們犠牲，而是被《國安法》犠牲。」案件押後至2月6日續審。



黎智英否認《國安法》後變激進，只是變悲觀。

黎智英認曾向美國國防部副部長Paul Wolfowitz提及懲罰中國。(Getty圖片)

想解釋為何港人愛移民台灣

黎智英下午作供時，續講及他和美國前國防部前副部長 Paul Wolfowitz等人的電郵聯絡。黎於2020年7月9日回覆美國退役上將Jack Keane的電郵稱：「在美國更大的軍事支持下，市民在台灣的生活和投資，更感到安心。」控方指，黎要求美國對台灣有更大的軍事支持。他否認，強調只是解釋為何在台灣是港人移民的首選，又指代表控方的副刑事檢控專員周天行「有創意、很隨意」。

曾在群組訊息提懲罰中國

此外，全國人大於2020年5月28日，表決通過建立港區國安法決定。黎的助手Mark Simon於翌日，即5月29日成立一個WhatsApp群組，成員有黎智英、前副國防部長Paul Wolfowitz和美國前駐港總領事郭明瀚。

黎於5月29日在群組發送訊息稱：「懲罰中國是唯一方法，阻止危機。」郭明瀚則在訊息透露：「我正和國務院聯絡.....首要原則是懲罰中國，而非香港。」控方問，郭明瀚是否附和黎的說法，黎否認，指當時亦有其他人講及此事。

國安法後變悲觀

黎繼而在訊息稱：「懲罰中國，不傷害香港....中國需要香港，作為它和外界聯繫的途徑。」黎認當時想美國保留香港的特殊地位。惟《國安法》生效，他覺得香港已「玩完」，因此不介意美國取消香港的特殊地位。控方問，其立場是否變得激進?，黎否認，只是變得悲觀。

黎否認想犠牲香港

控方引述早前的證供，指黎原不贊成美國取消香港的特殊地位，但他之後改變想法，認為美國取消特殊地位，會關閉中國對外的窗口，最終迫使中國更容易答應美國的要求。控方指，黎是想犠牲香港，以迫使中國滿足美國的要求，此屬「攬抄」的概念。黎否認並稱：「香港不是被我們犠牲，而是被《國安法》犠牲。」

認為美國官員只是提供幫忙

此外，黎的助手Mark Simon於6月1日在訊息稱，Paul Wolfowitz和國家安全委員會討論制裁內地領袖，尤其想查看他們的銀行戶口。控方指，黎曾提制裁內地官員，Paul Wolfowitz便是把黎的主意，變成行動，黎同意。控方續質疑，Paul Wolfowitz試圖跟從黎的主意，黎認為對方只是提供幫忙。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要