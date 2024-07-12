「浪漫勇士」揚威海外首膺香港馬王　「金鎗六十」奪最佳一哩馬獎

香港賽馬會冠軍人馬獎今晚（12日）舉行頒獎典禮，先後在澳洲及日本一級賽奪標，包括日本安田紀念賽的名駒「浪漫勇士」榮登本年度香港馬王寶座，同時成為最佳中距離馬。「浪漫勇士」在最新浪琴全球最佳賽駒中排第6位，迄今20戰15捷，累計獎金逾1.5億元。至於三屆馬王「金鎗六十」，今屆雖然失落馬王，但仍連續四季成為最佳一哩馬。



「浪漫勇士」榮膺香港馬王及最佳中距離馬。（賽馬會提供）

「浪漫勇士」今個馬季揚威國際，今季首兩仗遠征澳洲，先在費明頓角逐2000米一級賽東寶錦標力拼下取得第四名；翌仗即締創歷史，在滿利谷攻下2040米一級賽覺士盾，為季內的耀眼佳績揭開序幕。

「浪漫勇士」從澳洲回港後，先後勝出浪琴香港盃、花旗銀行香港金盃及富衛保險女皇盃三項2000米一級賽，季內壓軸戰更揚威日本東京競馬場，摘下1600米一級賽安田紀念賽桂冠，全季共攻下五場一級賽，成為單季贏得最多國際一級賽的香港賽駒。

此外，「浪漫勇士」今季一再締創歷史，成為歷來首匹揚威澳紐馬壇最重要分齡讓磅賽覺士盾的香港賽駒，以及史上第一匹連勝三屆富衛保險女皇盃的賽駒。「浪漫勇士」季內囊括全部三項香港2000米一級賽冠軍，成功連續第3年榮膺最佳中距離馬。

「浪漫勇士」是2021年香港國際馬匹拍賣會上以480萬港元售出的馬匹，在沈集成的訓練下目前國際評分達121分，在最新公佈的浪琴全球最佳賽駒排行榜上並列第6位，迄今20戰15捷，累計獎金逾1億5,192萬元。

「金鎗六十」連續第4季榮登最佳一哩馬寶座。（賽馬會提供）

呂健威麾下三屆馬王「金鎗六十」，今屆雖然失落馬王寶座，但去年12月憑出色表現摘下浪琴香港一哩錦標桂冠，仍連續第4季榮登最一哩馬寶座。「金鎗六十」久休224天後在浪琴香港一哩錦標中復出，成功克服在14駒中排大外檔起步的不利因素，締速1分34.10秒第三度攻下該賽，該仗為其歷來第30次上陣，勝出第26場頭馬，並摘下第十項一級賽冠軍，刷新自己保持的香港紀錄。

「金鎗六十」早前出戰富衛保險冠軍一哩賽取得第4名，累積獎金增至167,170,600元，進一步延續自己保持的歷來全球贏得最多獎金賽駒的紀錄。

「加州星球」榮膺最佳短途馬。（賽馬會提供）

其餘獲獎馬匹方面，本季最佳短途馬由告東尼訓練的「加州星球」獲得，告東尼另一匹馬「錶之五智」亦獲最佳長途馬；最佳4歲馬則是伍鵬志麾下的「錶之銀河」。「最佳新馬」及「最大進步馬匹」則為大衛希斯訓練的「嘉應高昇」。