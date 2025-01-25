緬甸詐騙營︱家屬悉獲救29歲男下周返港　惟未能直接聯繫有點擔心

緬甸詐騙營引起廣泛關注，保安局局長鄧炳強今日表示，赴泰國協助周日（19日）獲救29歲男子的港方專責小組成員昨晚（24日）與該男子見面，經泰國駐港總領事館等多方協助，該男子料下周一年廿八（27日）可以從泰國返回香港「過年」。



協助家屬的前油尖旺區議員余德寶在社交平台貼文，透露該名獲救的港人已經身處曼谷，預計下星期一回港，他亦與其親友聯絡，親友表示知道家人可以提早離開泰國，可以早日回到香港。但家人仍未能與獲救的家人直接聯繫，也是有點擔心。



余德寶表示，已與獲救男子的親友聯絡，親友知道家人可以提早離開泰國、早日回到香港。但現時仍未能與獲救的家人直接聯繫，也是有點擔心。（盧翊銘攝）

余德寶表示，早前獲救的港人已經身處曼谷，預計下星期一回港，可與家人趕及農曆新年前團聚。他亦與其親友聯絡，親友表示知道家人可以提早離開泰國，可以早日回到香港。對於他們失去聯絡長達四個月，由離開緬甸詐騙園區，再到泰國，以至下周一回到香港，總算是千辛萬苦。經過重重困難終於回家之路，指日可待，但現時仍未能與獲救的家人直接聯繫，也是有點擔心。當回到香港後，親友也擔心他的情緒和健康情況。

余德寶指，對家人而言，這是最好的新年禮物，冀望其他家屬也可以和我們一樣，早日一家團聚。

圖示專責小組成員與獲救港人（左二）昨日（1月24日）在曼谷的拘留中心見面。(政府新聞處)

鄧炳強籲家屬應先與警聯絡 若透露個別人士情況對未獲救者存風險

保安局局長鄧炳強今日在電台訪問中表示，赴泰國協助周日（19日）獲救29歲男子的港方專責小組成員昨晚（24日）與該男子見面，經泰國駐港總領事館等多方協助，該男子料下周一年廿八（27日）可以從泰國返回香港「過年」。他認為，將人安全帶返港最重要的事情，一切合法和適當的方法都可考慮做，不過若家屬收到有關電話，應與警方聯絡，又補充目前每一位被禁錮港人的家屬均與警方有聯繫。

他又提到，「香港有一位朋友」一直協助家屬，包括陪同他們去警署及見領事，「相信佢係本著好心」，做了很多工作，對家人心理幫助很大，但再次提醒若透露營救或個別人士情況，「將家人講到你帶隊去救」，卻不知悉當局的其他行動，對其他未救出的人士存在風險，或影響營救行動，「對成事件無好處」。