土瓜灣盈苑海鮮酒家13人疑食燒味後食物中毒　已暫停供應燒雞叉燒

衞生署衞生防護中心今日（25日）表示，正調查一宗食物中毒個案，共涉及13人。他們在上周五（17日）在土瓜灣盈苑海鮮酒家午膳，約24至66小時後出現腹痛、腹瀉等病徵，其中5人已求醫，相信他們曾進食多款食物包括燒雞、叉燒等多種燒味及其他熱盤。

食安中心初步調查顯示，未能排除在製作過程中交叉感染的風險，已按機制立即指示酒樓即時暫停供應涉事燒雞及叉燒。



13人上周五（1月17日）在土瓜灣盈苑海鮮酒家午膳，約24至66小時後出現腹痛、腹瀉等病徵。（網上圖片）

4男9女食燒味後出現腹瀉等病徵

衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗食物中毒個案，共涉及13人，包括4男9女，年齡介乎34歲至64歲。他們在1月17日在土瓜灣盈苑海鮮酒家午膳，約24至66小時後出現腹痛、腹瀉等病徵，其中5名受影響人士已求醫，全部無需入院。

初步調查顯示，受影響人士曾進食多款食物當中包括燒雞、叉燒等多種燒味及其他熱盤。衞生防護中心和食安中心人員已到該餐廳進行調查，並抽取食物樣本作化驗，檢視食物烹調流程和衞生。

上周五（17日）13人在土瓜灣盈苑海鮮酒家午膳，約24至66小時後出現腹痛、腹瀉等病徵。（網上圖片）

食安中心：已指示即時暫停供應涉事燒雞及叉燒

食安中心初步調查顯示，未能排除在製作過程中交叉感染的風險，按照現行機制已立即指示其即時暫停供應涉事燒雞及叉燒，清洗消毒處所、改善有關食物烹調流程和衞生，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續，不排除受影響人數會增加。

要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

．避免進食生的海產；

．小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

．如需製作以略煮或未經烹煮的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉；

．光顧可靠及有牌照的食肆；

．食用預先煮熟或吃剩的食物前，應妥善貯存和翻熱食物；

．火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

．在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

．使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

．不要光顧無牌食物檔；

．飲用經煮沸的水；

．高危人士（包括免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童）患食源性疾病的風險較高，故不應進食生或未經徹底煮熟的食物；

．不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

．進食前及如廁後要洗手。

