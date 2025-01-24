國泰航班食物中毒｜不排除機上紅菜頭沙律受金黃葡萄球菌污染所致

國泰航空本月8日及9日兩班由尼泊爾飛抵本港、編號為CX640的客機，懷疑爆發食物中毒。 衞生署衞生防護中心今日（24日）公布已完成相關流行病學調查，綜合調查結果，不排除食物中毒個案群組是由航班上供應的紅菜頭沙律受金黃葡萄球菌污染所引致。

衞生防護中心指調查顯示，兩班航班共有43人在機上用餐後約10至60分鐘出現嘔吐、噁心、腹痛和腹瀉等食物中毒病徵，其中兩名患者糞便樣本經化驗後證實對金黃葡萄球菌呈陽性反應，而受影響人士整體臨床病徵及潛伏期亦與由金黃葡萄球菌引起的食物中毒吻合。

就兩班航機上供應的約五百份食物中，中心收集了兩份未經分發的同批次食物樣本、包括兩個紅菜頭沙律樣本，化驗結果顯示金黃葡萄球菌未有超出食物安全標準。

國泰回應指已取消供應該款沙律，並加強整個食物處理程序的監控，並增強員工在食物衞生的培訓。



國泰航空本月8日及9日兩班由尼泊爾飛抵本港、編號為CX640的客機，懷疑爆發食物中毒。（資料圖片/廖雁雄攝）

兩尼泊爾抵港航班43人不適 2人糞便樣本對金黃葡萄球菌呈陽性反應

衞生防護中心指調查顯示，兩班CX640抵港乘客中共有43人（22男21女）在機上用餐後約10至60分鐘出現嘔吐、噁心、腹痛和腹瀉等食物中毒病徵。受影響人士年齡介乎11至75歲，全部人無需留院治療。其中兩名患者糞便樣本經化驗後，證實對金黃葡萄球菌呈陽性反應，而受影響人士整體臨床病徵及潛伏期亦與由金黃葡萄球菌引起的食物中毒吻合。

43人上機前並沒有共同進食任何相同食物

衞生防護中心指透過面談、電話訪問、電郵及熱線等方式，成功聯絡到涉事航班上的120名乘客，並展開全面流行病學調查，包括詳細評估報稱在飛機上出現的病徵，及在機上及上機前曾進食的食物，以追查事件成因。調查顯示全部43名受影響乘客均曾在飛機進食機上提供的食物，而他們在上機前並沒有共同進食任何相同食物。

衞生防護中心：調查顯示食用紅菜頭沙律是發病風險因素

根據病例對照研究的分析，機上提供的紅菜頭沙律是唯一與病發有顯著統計學關聯的食物，顯示食用紅菜頭沙律是發病的風險因素。

涉事紅菜頭沙律自本月起獨家供應予國泰由加德滿都抵港航班

衞生防護中心指就兩班航機上供應的約五百份食物中，中心收集了兩份未經分發的同批次食物樣本（包括兩個紅菜頭沙律樣本），化驗結果顯示金黃葡萄球菌未有超出食物安全標準。在調查期間，中心發現該款紅菜頭沙律自今年一月起獨家供應予國泰由加德滿都抵港航班。

兩巡涉事食物製造廠發現紅菜頭沙律涉多個人手處理步驟 增加風險

中心人員兩度巡視該食物製造廠，發現有關紅菜頭沙律涉及多個需經人手處理的步驟，有機會增加受金黃葡萄球菌污染的風險。中心已於一月十日指示有關食物製造廠暫停供應紅菜頭沙律。其後，未再接獲相關航班的食物中毒報告。

為降低風險，中心已建議該食物製造廠減少食物製作過程中的人手處理，並應盡可能使用器具和設備，避免直接手部接觸食材。此外，所有食物處理人員必須嚴格遵守手部衞生指引，尤其是在涉及人手操作且沒有後續加熱步驟的食物製作過程中。

國泰航空本月8日及9日兩班由尼泊爾飛抵本港、編號為CX640的客機，懷疑爆發食物中毒。（資料圖片／余俊亮攝）

國泰實驗室檢測47樣本無發現受污染 已取消供應該沙律

國泰回覆指，衞生防護中心調查稱雖不排除食物中毒群組是由紅菜頭沙律所引致，但抽取樣本的化驗結果顯示，金黃葡萄球菌並沒有超出食物安全標準，國泰的實驗室檢測了57個樣本，當中亦沒有發現任何污染跡象。

國泰稱已確認無其他航線有供應該款沙律，近日亦沒有收到類似懷疑食物中毒症狀的報告，強調非常重視食物安全事宜，並認真對待衞生署衞生防護中心的建議，故已即時採取措施，自兩宗事件發生後取消供應該款沙律，並加強整個食物處理程序的監控，並增強員工在食物衞生的培訓。

國泰重申自事件發生以來，一直以公開及透明方式全力配合衞生署衞生防護中心的調查工作，就事件向顧客致以誠摯的歉意，並會再次主動聯絡受影響顧客。