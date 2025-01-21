寶林茶室食物中毒釀6死　台檢方以過失致死罪起訴5人

台北市寶林茶室信義店去年3月間發生食物中毒，造成6人食物中毒死亡、24人輕重傷。



台北地檢署今天偵查終結，依違反食安法、過失致死等罪起訴寶林茶室負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪及代班廚師胡清富、阮姓實習生等5人。



去年（2024年）3月16日，2名廚師周日豪、胡清富及工讀生，在晚上下班前，將已拆封未用盡的粿條常溫置於桌面下方層架的置物籃內、未冷藏冰存。17日上班繼續使用未冷藏的粿條製作餐點，當日未用的粿條未冷藏。18日又再使用未冷藏的粿條製作餐點，同時又將剛拆封的新粿條與之前未冷藏的粿條，一同放置在置物藍內，且未冷藏。

由於這些粿超過63小時未冷藏，再加上寶林茶室 A13 店廚房環境適合唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型菌株生長並產生邦克列酸毒素（米酵菌酸），自3月19日起，代班廚師胡清富繼續用這些未已受污染的粿條製作餐點「馳名炒粿條」、「寶林滑蛋河」，導致點餐的民眾食用後中毒，自19日至3月24日止，共33名被害人受傷，其中6人傷重不治死亡。

衛生局也針對寶林茶室的廚師的宿舍、餐廳環境，以及餐廳原料等採檢。不只有吃粿條、河粉者人體檢驗出陽性，廚師的手部也有驗出陽性。

據了解，事發地，台北市信義區於去年3月14日至3月17日間氣溫漸升（13日平均氣溫17.7度C、14日20度C、15 日19.3度C、16日20.9度C、17日21.4度C）；而遠東百貨信義A13於每日營業時間結束後即關閉空調系統，主廚周日豪、代班廚師胡清富及阮姓工讀生，在每日晚間下班前，都會以水柱沖洗廚房地面，污水由置物籃側的水溝排放而出，寶林茶室A13店廚房環境因此悶熱潮濕，成為唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型菌株生長並產生邦克列酸毒素的有利環境。

在這樣的環境下，再加上寶林茶室A13店在去年3月底就要結束營業，或許管理鬆散，代班廚師胡清富自去年3月起至3月24日止，在餐廳內隨意將已拆封的粿條均以常溫放置在桌面下方層架的置物籃內，位置緊鄰地面及水溝，未冷藏冰存，且持續使用已拆封且未冰存的粿條製作餐點。

據了解，該起事件是台灣第一起的「米酵菌酸」後續，衛福部為避免因此次中毒事件「米食」被汙名化，將「米酵菌酸」改為「邦克列酸」（英文Bongkrekic Acid ）。