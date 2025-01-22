食物中毒｜如何區分腸胃炎類型？醫生教你3招緩解不適多補充水分

諾如病毒近9年來都是台灣食物中毒的第一名禍首，光是過去3年就有437件、多達5077人因諾如病毒上吐下瀉。台灣振興醫院腸胃科主治醫師何愛生表示，腸胃炎是腸胃科常見的疾病之一，大多數人以為，腸胃炎就是吃了不乾淨的食物或暴飲暴食所致。



「細菌性腸胃炎」及「病毒性腸胃炎」怎麼分？

其實，腸胃炎分為「細菌性腸胃炎」及「病毒性腸胃炎」兩大類，其中因飲食不潔所引起的細菌性腸胃炎，最常見的病菌如志賀氏菌、沙門氏菌。而由病毒引起的腸胃炎會讓人腹瀉到虛脫，例如輪狀病毒、諾如病毒、腺病毒。

5大腸胃炎細菌（按圖了解👇👇👇）

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何愛生解釋，細菌性腸胃炎跟病毒型腸胃炎最大不同處在於，前者症狀通常比較輕微，拉拉肚子就沒事；但病毒性腸胃炎則症狀較為嚴重，患者會有狂吐、狂瀉的急性期症狀，約4-5天才會緩解。

他說，有沒有嘔吐，是比較容易分辨細菌性腸胃炎與病毒性腸胃炎的方式，病毒性腸胃炎患者一般會伴隨嘔吐，通常季節轉換的時候，病毒性腸胃炎比細菌性腸胃炎更常見，其中諾如病毒更是春季易肆虐的病毒，由於病毒傳染力強，民眾應做好清潔工作，常洗手，以防交叉感染。

諾如病毒是什麼？感染會怎麼樣？5重點避免交叉感染（按圖👇👇👇）

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諾如病毒具高傳染力 一人感染全家中鏢

根據美國疾病管制局（CDC）統計，50%的諾如病毒經由食物傳播，常見來源是貝殼類食物如蚌、蜆、蠔等，諾如病毒的傳染力強大，尤其在學校、部隊、醫院、餐廳、安養中心等人口密集的地方，特別容易造成群聚感染，很容易1人感染全家中鏢。

他強調，諾如病毒只要極少量，小於100顆病毒就會致病，通常在感染後1至2天出現相關症狀，包括嘔吐、腹痛、水樣腹瀉、發燒等，大多數人會在3天內緩解，目前並沒有特效藥，唯一要小心因為腹瀉造成脫水，尤其老人、小孩風險高，需多補充水分、電解質。

避免細菌性腸胃炎，食物存放要小心

除了病毒性腸胃炎外，細菌性腸胃炎也不可小覷，尤其氣溫轉暖時，食物若放置室內過久，容易因為細菌孳生，很快就腐敗、變質。何愛生表示，食物放在雪櫃超過3天最好丟掉，食物在低溫下存放愈久，細菌活得愈好，建議民眾烹調過的食物，趁新鮮吃、不要冷藏過久，以免成為細菌的溫床。

如何預防病毒入侵？何愛生表示，養成良好的生活習慣以及健康的飲食，是預防急性腸胃炎的不二法則，民眾只要記住：「勤洗手、戴口罩、不要接觸病人、不要用手亂摸自己的口鼻」等口訣，就可以避免病從口入。

9種不能生吃的食物﻿（按圖👇👇👇）

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謹記3招緩解腸胃炎不適

急性腸胃炎有可能是來自細菌性感染或病毒性感染，雖然原因和感染途徑都不太清楚，何愛生強調，無論是哪種感染，一旦家裡有人發生腸胃炎，只要謹記以下3招，就能緩解症狀。

1. 補充水分

依據臨床經驗，腸胃炎症狀有75%的人會拉肚子，伴隨而來的是出現脫水症狀，患者有沒有脫水，可從舌苔判別，舌頭若呈現發亮帶水，代表沒有脫水症狀；舌苔乾且厚，表示體內水分大量流失，需大量補充水分，建議可補充運動飲料或葡萄糖水，幫助修復上皮細胞組織，恢復體力。

2. 勿私自服用止瀉或止吐藥

急性腸胃炎產生的上吐下瀉，是身體將有害的東西從體內排出的防衛反應，服用止瀉或止吐藥，反而會讓症狀持續時間延長，因此不建議患者服用止瀉或止吐藥，通常拉個一、兩天，體內的病毒就可以完全排出。想要緩解症狀，建議可服用益生菌，以增加腸道好菌。

10個常見處理食物常犯錯誤（按圖👇👇👇）

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3. 禁高油、高纖食物

感染急性腸胃炎通常1到2天左右就可以康復，但即使症狀好轉，飲食還是以清淡為宜，吃太油或高纖食物反而容易拉肚子，最好選擇好消化吸收，富含澱粉跟蛋白質類食物，如稀飯、白麵條、白吐司都是不錯的選擇。此外，腸胃炎期間最好少量多餐，絕對不可以暴飲暴食，以免造成腸胃負擔。

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