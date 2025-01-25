自訂車牌拍賣｜無字頭「XJ」40萬最高　諧音笑死「S1U4」值9.5萬

運輸署今日（25日）拍賣240個車牌，全日共售出190個車牌，總得款項307.5萬元。全日成交價最高為無字頭的車牌「XJ」，40萬元售出；諧音「笑死」的「S1U4」居次，以9.5萬元成交。此外，運輸署蛇年新春車牌拍賣將於2月16日舉行，共拍賣49個號碼，焦點車牌包括「S」及「88」。



▼截至2024年 史上15個天價車牌（由第15至1位）▼



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240個自訂車牌總得款項307.5萬元

運輸署今日在灣仔會展拍賣240個自訂車輛登記號碼，全日共售出190個車牌，另50個車牌則以特別費用1,000元分配予申請人，總得款項307.5萬元。

其中全日叫價最高為無數字的車牌「XJ」，成交價為40萬元；諧音「笑死」的「S1U4」居次，以9.5萬元成交，另外可解作香港第一的「HK0NE」則以6.2萬元成交。

▼2023年2月12日 新春車牌拍賣「R」車牌以2550萬元成交▼



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新春車牌拍賣2.16灣仔舉行 焦點車牌包括「S」及「88」

此外，運輸署蛇年新春車牌拍賣將於2月16日舉行，共拍賣49個號碼，今年的焦點車牌為偕音「發發」的無字頭車牌「88」，以及單字英文「S」。其他號碼則有發財意頭「8」的車牌號碼，包括「WW 888」、「HK 8000」、「AL 6688」等。