大熊貓BB｜2.16首次亮相　龍鳳胎賣萌：契爸契媽，Are you ready?

海洋公園一對大熊貓龍鳳胎BB快要半歲大了！特首李家超今早（21日）宣布，一對大熊貓BB會於農曆正月十九（2月16日，星期日）在海洋公園正式跟公眾見面。海洋公園今日（21日）發布龍鳳胎最新照片及影片，片中兩小隻分別賣萌，更同掛出場玩耍，十分活潑。園方又「代表」牠們問一眾「契爸契媽」，「Are you ready？」



香港大熊貓官方專頁

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海洋公園今日（21日）發布龍鳳胎最新影片，片中家姐一出場便正在草地爬行，又衝向鏡頭，模擬問道：「2月16日就可以同大家見面!?要同細佬講先得喇」細佬之後出場，大呼：「真㗎？好興奮啊！」

兩小隻其後同框玩耍，細佬緊捉姐姐不放，姐姐奮力掙扎道：「你冷靜啲先啦！」，場面趣怪。

海洋公園在帖文中代表牠們問一眾「契爸契媽」，「Are you ready???」園方在另一則帖文中則指，家姐及細佬將於2月16日，在「大熊貓之旅」跟公眾見面，館內亦有牠們的父母，盈盈、樂樂。至於由中央贈港、日前已開放與公眾見面的大熊貓安安、可可，則居於「香港賽馬會四川奇珍館」。