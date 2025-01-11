高拔陞：急症室求診人次增　料農曆新年後達高峰　正研無人機送藥

天氣轉冷，流感個案增加，醫管局行政總裁高拔陞表示，自聖誕節假期起急症室求診人次明顯上升，整體求診人次每日增至逾5,000至6,000人，入住內科病房增至超過1,000人，當中不少是流感或上呼吸道感染病人，預料農曆新年後一至兩周會到達求診高峰，已調配更多醫護人員上班，或調整預約檢查服務，亦正緊密地研究和討論收費調整，善用急症室資源。



他又指正參考外地經驗，研究以無人機送遞藥物或文件，探討方向包括在人口不太稠密的偏遠地區試行，或醫院之間送遞藥物，但目前未有最終定案。



醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片/梁鵬威攝）

高拔陞在一個電視台節目中提到，本港踏入流感高峰期，近兩星期急症室求診人次明顯上升，自聖誕節假期起，整體求診人次由每日4,000至5,000人，增至逾5,000至6,000人，每日入住內科病房約900人，增至超過1000人，當中不少是流感或上呼吸道感染病人，由於長者感染或會誘發其他疾病，長者求診尤其明顯上升。

他預料農曆新年後一至兩周會到達求診高峰，已經調配更多醫護人員上班，特別是急症室和內科等，亦可能會調整預約檢查服務。他認為加設普通科門診夜診服務未必有很大幫助，醫管局的中央控制小組亦會每日監察數據，有需要時會讓急症室使用復康病床，有信心應付問題。

近日急症室求診人次增加。（資料圖片/夏家朗攝）

當局正檢討急症室收費方面，高拔陞稱現時公立醫院急症室有五六成病人屬於次緊急或非緊急個案，情況不太理想，希望非緊急病人可以善用其他醫療服務，故局方正緊密地研究和討論收費調整，會考慮如何令市民善用醫療服務和負擔能力。

高拔陞提到，現時醫管局已提供偏遠地區送藥派遞服務，但車程時間較長，正研究參考外地經驗，以無人機送遞藥物或文件，例如在偏遠地區人口不太稠密地方，或醫院之間送遞藥物，因過往交通可能需數十分鐘或更長，過程中更有機會塞車等，但一切尚未有定案。

《施政報告》提到要改善專科門診分流制度，高拔陞稱不少長者同時有膝關節問題、心臟病或泌尿科疾病，故跨專科會診能夠能更有效評估治療方案。他以其中一個聯網的普通科門診為例，稱已試行由視光師為病人初步評估是否需要轉介至專科，以減少病人的等候時間。