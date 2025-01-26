蛇年｜內地客過年前來港購物　陳慧嫻歌迷與子花逾萬元旺角買服飾

內地一連八日農曆新年假期本星期二大除夕（28日）開始。今（26日）是長假前夕周日，在旺角波鞋街及西洋菜南街一帶，現場所見，不少旅客提前訪港旅遊、攜行李箱在大街上購物。有內地遊客專程來港看偶像陳慧嫻演唱會，及後更花費過萬元購買服裝及飾品，笑言：「冇（購物）預算，睇到有咩啱心水嘅就買」。



+ 4

旺角波鞋街一帶店員走到店外以廣普雙語吸引顧客

下午約4時，旺角波鞋街一帶人頭湧湧，隨處可聽到遊人以普通話談話，不少遊客攜行李箱在大街上購物消費，場面熱鬧。商戶亦沒有放過賺錢商機，店員走到店外以廣普雙語，高喊店舖優惠，務求吸引顧客的目光。

在附近的西洋菜南街，同樣擠滿了前來逛街、購物的遊人；部份遊客更將行李箱及一袋袋「戰利品」放在店舖面前，等候仍在店舖購物的親友。

入境處資料顯示，在過去兩日（24及25日）分別有14.1萬及15.5萬人次內地旅客來港；其中六個與深圳相連的口岸，分別有7.96萬及8.65萬人次到來。

佛山母子旅客：感覺呢度啲嘢真啲

來自佛山的馮小姐與兒子於昨天（25日）來港旅遊，她說，這次是她相隔兩年後再度訪港，主要為看偶像陳慧嫻的演唱會。馮小姐與兒子今天在旺角購物，花費過萬元購買衣服、鞋及金飾。她稱，內地與香港的消費水平相差無幾，但「感覺呢度啲嘢真啲」，故不認為香港所賣的物品價錢昂貴。

馮小姐（右）與兒子今天在旺角購物，花費過萬元購買衣服、鞋及金飾。（董素琛攝）

馮小姐打算在今天離港，她說，沒有為行程設預算，笑言「睇到有咩啱心水嘅就買」。被問及會否再來香港旅遊，她表示「肯定會」，更大讚香港環境好、人民質素文明，對整個旅程感到開心。身旁的兒子同樣表示想再來港旅遊，並期望下次訪港時能到中環看摩天輪。

葉先生（左）花費數千元購買鞋類產品，認為以香港的物價而言不算太貴。（董素琛攝）

順德旅客：香港物價不算太貴

另一位內地旅客、來自順德的葉先生於昨天與家人來港參與親友的婚禮。他今日在旺角一帶購物，花費數千元購買鞋類產品，認為以香港的物價而言不算太貴；被問及最終花費會否上萬元，他笑言不會。

葉先生在中午時分花費約900元，與同行的家人吃牛雜火鍋，認為食物質素「還可以」。葉先生認為，香港的經濟發展好，若時間容許的話，會再來香港旅遊。