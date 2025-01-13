春節黃金周｜羅淑佩召業界開會預備接待工作 籲業界變通吸過夜客
撰文：何夏怡
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一連八日的內地春節黃金周（1月28日至2月4日）將至，文化體育及旅遊局今日（13日）召開會議，統籌黃金周接待訪港旅客的預備工作，局長羅淑佩預計旅客數目顯著增加，鼓勵業界把握機遇，靈活變通，提供更多優質且創新的體驗，吸引旅客留港過夜，盡情感受香港獨特的節日氣氛。
會議由羅淑佩主持，除政府部門代表外，多個旅遊相關機構包括旅遊業監管局、香港旅遊發展局、香港旅遊業議會、西九文化區管理局、主要旅遊景點及酒店業等亦有派員出席。
羅淑佩認為，春節黃金周是本港旅遊旺季，各區將有多項節慶活動，為旅客帶來濃厚的新年氣氛。她感謝中央政府恢復和擴展深圳「一簽多行」計劃，為更多內地旅客來港提供便利。
她預計春節黃金周期間，訪港旅客會顯著增加，鼓勵業界把握機遇，靈活變通，為旅客提供更多優質且創新的體驗，吸引旅客留港過夜，盡情感受香港獨特的節日氣氛。
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