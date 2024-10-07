十一黃金周｜長假結束旅客陸續離港　有人讚大澳風光美麗下次再遊

今日（7日）是國慶黃金周最後一日，大批內地旅客手拖行李由西九龍高鐵站啟程回家。有旅客即日來回香港，血拼消費一輪便回家；亦有旅客是一家大小留港數天，除了購物消費，他們亦到大澳遊覽，並指風景很美，希望以後能再去一次。



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來自廣州的陳同學與家人來港三日，被問到為何沒有選擇在國慶正日來港遊玩，她指「因為國慶人太多」。此外，陳同學除了在港「行街」，亦與家人去了大澳遊玩，更指「爬上虎山後睇到嘅景色好靚」，下次來港「一定會再去一次大澳」。至於大澳著名的「遊船河睇海豚」活動，她則遺憾自己會暈船浪，所以沒有參與。

同樣與家人來港的李先生則是即日來回旅遊，因為其中一位家族成員需要來港處理簽證事宜，李先生一家都沒有去旅遊景點，他表示此行目標，一家「除了中午休息一下，其他時間也是逛街」，他展示手上的一個紙袋，稱「都是一些衣物、鞋子等，自用和送朋友都有，買的都是限定款」。

另一位曾女士昨天(6日)從雲南來港，今天下午則乘搭高鐵離開。曾女士表示，昨天在位於北角的酒店休息，雖然來不及在港細看，仍然把握機會，早上去了柯士甸一帶購物，她指自己「花費500多元左右吧，買的都是化妝品，因為匯率便宜」。對於香港的酒店服務，曾女士回應指「非常周到」。

至於來自成都的洪小姐則偕同學來港兩天，感受國慶氣氛，遊覽維多利亞港及乘搭渡海小輪。洪小姐表示買了一盒在內地非常出名的「珍妮曲奇」予同事作手信。