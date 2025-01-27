蛇年｜春節料逾百萬旅客人次訪港　羅淑佩籲本港酒店業勿殺雞取卵

蛇年將至，當局估計、農曆新年期間將有百多萬旅客人次訪港，文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受傳媒訪問時強調，已給了酒店業一個明確信息，「絕對不能殺雞取卵賺短財」。她亦表示，發展「一程多站」式旅遊是粵港澳大灣區的共識，希望把不同城市的亮點組合在一起，達致協同效應。



農曆新年將至，旅監局早前公布，內地春節黃金周假期，即1月28日至2月4日期間，預計有約2,000個內地團訪港，平均每日約250團。文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受傳媒訪問時提到，預計在農曆新年期間有逾百萬旅客人次訪港。她表示已給了酒店業一個明確信息，絕對不能「殺雞取卵」。又指過往疫情前旅客量巔峰時，見過一間普通房在大旺季收費成萬元、甚至幾萬元，她認為現在不應該再這樣，因旅客不一定要在香港住，且深圳有很多選擇。

她認為，香港酒店的房間面積未必很大，但服務要好，配套要夠多，要有一個合理的收費，「香港不應去鬥平，性價比真的很重要。」她希望香港與旅客的關係是細水長流式，每次都給旅客很好的體驗，吸引旅客常來港享受香港不同的好。

另外，她指在粵港澳大灣區的建設不斷推動下，發展「一程多站」式旅遊是區內共識，在策劃階段建立好全局視野、做好協同十分關鍵。 她說，香港是國際大都會，而深圳則很潮、很年輕、有活力， 「是否可以配合？澳門有好的演唱會，旅客去了澳門，是否可以 來香港參加其他的盛事，再去大灣區內地城市？」 她補充指，在策劃「一程多站」的時候，會想一下其他城市有什麼亮點，然後把這些亮點組合在一起，而不是只想自己。

她預計香港內部的旅遊項目亦會積極聯動，例如4月Coldplay演唱會部分票已有住宿及境內觀光的套票，亦希望今年再發展香港美酒佳餚巡禮和郵輪的合作：「去年郵輪乘客在香港美酒佳餚巡禮上飲得好開心，食又食得好開心，今年希望再做更好，相信大有可為。」 她認為，香港是一個靈活多變的城市，大家應該有更多的想法，希望香港商界發揮靈活應變、創新求變的特質，多動腦筋「吸客返來」。

展望2025年，她表示希望能探索香港一些有潛力的島嶼旅遊，例如讓遊客體驗在島嶼來個豪華式露營，住進大帳幕，甚至參加釣魚、坐遊艇等活動。 她說：「香港的島嶼不是很遠，坐船不久通常都可以去 到，但沒有基建配套是事實，有些連泊岸的碼頭也未有， 如果找人投資開一間度假酒店，就算找到，立得項目來都要花幾年。因此會研究哪些島嶼真的有旅遊潛質，引入如豪華露宿方式的旅遊。」