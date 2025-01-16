羅淑佩向副廣東省長介紹文藝及旅遊藍圖　探討建跨境旅遊精品路線

文化體育及旅遊局局長羅淑佩結束廣州訪問，今日（16日）中午啓程返港。她早上與廣東省人民政府副省長劉紅兵會面，介紹香港《文藝創意產業發展藍圖》與《香港旅遊業發展藍圖2.0》，談及香港未來在這兩方面的目標與策略。



雙方就粵港兩地在文化、旅遊領域的未來合作方向交流，探討進一步推動文化藝術資源的共享，以及建立跨境旅遊精品路線，並討論全運會和殘特奧運會的籌備工作，期望透過共同協辦大型運動會，推動粵港兩地未來的體育產業發展。



羅淑佩（左）與廣東省人民政府副省長劉紅兵（右）會面，向他介紹香港近期公布的《文藝創意產業發展藍圖》與《香港旅遊業發展藍圖2.0》。（政府新聞處）

冀香港與廣東加強合作 發掘多元化文化旅遊項目

羅淑佩表示，香港與廣東具有深厚的文化歷史淵源，未來將透過加強合作，發掘更多元化的文化旅遊項目，吸引更多國際遊客，同時也讓市民加深對嶺南優秀傳統文化的認識，促進兩地的文化互動與經濟發展。

羅淑佩（前排右二）參觀廣東奧林匹克體育中心。文體旅局常任秘書長沈鳳君（後排右一）和全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強（後排右二）亦有隨行。（政府新聞處）

羅淑佩（右五）參觀廣東奧林匹克體育中心。（政府新聞處）

羅淑佩參觀十五運會場地籌備情況

其後，羅淑佩一行考察廣東奧林匹克體育中心，了解十五運會和殘特奧會賽事場地的籌備情況，形容場地整體準備進度良好，她期待兩地攜手舉辦一屆簡約、安全和精彩的運動會。

羅淑佩昨日到訪廣州，出席第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會粵港聯絡會議第十二次會議。（政府新聞處）

羅淑佩在廣州越秀山體育場觀看第43屆省港盃（第一回合）比賽，並向香港隊員打氣，鼓勵他們在下星期比賽有出色發揮。（政府新聞處）

昨日參與十五運會聯絡會議 與球迷觀賞省港杯足球賽

羅淑佩昨日（15日）下午抵達廣州，與廣東省體育局局長崔劍共同主持十五運會和殘特奧會粵港聯絡會議，討論競賽項目的整體布局，以及香港賽區的市場開發總體方案，為活動奠定基礎。雙方又建立恆常聯絡機制，定期在廣州及香港召開粵港聯絡會議。羅淑佩表示，她第一次以文化體育及旅遊局局長身分與崔劍局長共同主持會議，就不同範疇的籌備工作深入溝通和交換意見，完善各項建議及合作方案。

當晚，羅淑佩亦前往廣州越秀山體育場，與廣大球迷一同觀賞第43屆省港盃足球賽（第一回合），以行動支持兩地體育交流。