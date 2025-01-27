梅啟明被頒令破產 索償敗訴未付訟費 梅稱工傷變破產屬笑話
撰文：陳曉欣
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已故藝人梅艷芳的胞兄梅啟明，聲稱他2023年在銅鑼灣「水門雞飯」餐廳工作期間，左腳突然失重心倒地，入稟要求餐廳支付其工傷及拖欠他的工資，梅被裁定敗訴兼上訴失敗，須向餐廳付訟費。梅疑拒繳約4.7萬元訟費，被涉事餐廳入稟高院要求頒令梅啟明破產。案件今（27日）於高等法院再訊，梅在庭上堅稱他才是受害者，又稱現時兩餐都成問題，但可在半年內分期還款，惟呈請人拒絕，法官亦認為不合理，遂頒令梅啟明破產。梅在庭稱，工傷案變破產是笑話，但未決定是否上訴。
破產呈請人為商維餐飲管理有限公司（Goodwill Catering Management Limited），被呈請破產者為梅啟明。
梅啟明想分半年支付欠款被拒
呈請人代表律師指，已向梅送遞誓詞副本，但梅沒有接收，加上梅沒有存檔反對因由通知書及誓詞，冀法庭頒下破產令。
梅強調他並非不肯付訟費，但希望內可分半年支付，呈請人不接受，法官陳靜芬亦指時限不合理。
梅堅稱是受害人
梅直言他現時兩餐都成問題，他願分期支付訟費，又說：「冇理由咁破我產。」梅又指，因其前僱主拒付醫療費，勞工處建議他入稟索償，他是受害者。
惟法官指呈請人不接受梅的方案，梅屬資不抵債，即時頒令梅破產。庭上透露，即使梅被頒令破產，其工傷案件會繼續進行。
梅稱工傷案變破產案是笑話
梅在庭外表示，未決定會否就破產令上訴，形容工傷案演變成破產案是笑話，又重申沒收到呈請人的文件。梅重申他可分期還款，質疑前僱主：「係咪整死我之後僱主唔使賠一分一毫？」
案件編號：HCB 7513/2024
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