入境處年結｜年內批14萬宗人才簽證　郭俊峯指有其他桌球手想來港

政府蛇年繼續「創人才」，入境事務處今日（27日）舉行年結，處長郭俊峯稱指去年有近14萬宗各類人才入境計劃簽證獲批，按年多4,000宗，又提到很高興奧蘇利雲、卓林普兩名桌球好手來港，透露「桌球界其他人都有興趣」，也有其他運動好手感興趣，盼能續吸引各界頂尖人士來港。



他又嚴正提醒續簽人士或簽證人士不可鑽空子，用虛假資料文件向入境處遞申請，否則會被撒銷居留權及被檢控，又提醒相關人士不要被中介誤導。



入境事務處今日（27日）舉行年結，處長郭俊峯稱指去年有近14萬宗各類人才入境計劃簽證獲批，按年多4,000宗。（資料圖片）

入境事務處處長郭俊峯今主持年結記者會時，指去年共有14萬宗人才入境計劃簽證獲批，按年增加4,000宗，稱入境處今年會開設新渠道，容許一定數量年輕、具備相關專業技術資格和經驗的非學位專才申請來港，投身人力極短缺的技術工種。

至於優才計劃方面，他指今年會新增機制，主動邀請頂尖及領軍人才來港發展，促使國際高端人才雲集香港。

他又提到，好高興奧蘇利雲、卓林普兩名桌球好手來港，更透露「桌球界其他人都有興趣」，也有其他運動好手感興趣，盼能續吸引各界頂尖人士來港，但暫時未有新公布。

奧蘇利雲（左）及卓林普（右）相繼來港。（Getty Images）

早前《香港01》報道廣州黑中介事件，郭稱入境處十分希望批准續簽人士申請，讓有心者繼續能留港發展，但對一些鑽空子人士、無心在港發展人士，稱即使已獲居留權甚至成為永久居民，一旦發現資料不正確都屬違法，會被調查及檢控，其居留權也會被撒銷，呼籲相關人士勿被中介誤導，「有時（中介）話得，其實只係為咗錢，受害嘅係自己。」

另外，教大早前曾有非本地生逾期留港，約934人未交簽證紀錄。郭稱有與教大密切聯繫，指學生簽證一般按整個課程一次批出逗留期限，不會出現過期逗留，指到逾期逗留或有特別原因，例如學生證件不夠期限、讀到一半不讀或轉科無申請等，院校作為保證人有責任確保學生有效簽證，亦保證人與違法者同罪，但相信情況罕有，目前再無找到其他個案。